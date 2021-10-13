Ограничения для невакцинированных: в Укрзализныце рассказали о новых правилах

В Укрзализныце рассказали о новых карантинных ограничениях для поездок, которые будут действовать с 21 октября. Проводники теперь будут проверять наличие сертификата о вакцинации или результата теста.

Ограничения касаются только межобластного сообщения. Для пригородных маршрутов правила остаются неизменными.

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Как теперь будет происходить посадка

Теперь, кроме билета и паспорта, проводники будут проверять при посадке еще и документ о вакцинации. В желтой зоне достаточно "желтого" сертификата, то есть одной дозы прививки, в красной – должен быть полный курс вакцинации.

Если сертификата о вакцинации нет, достаточно иметь отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2, который действителен 72 часа.

Для несовершеннолетних пассажиров наличие документов не требуют.

Если нет ни сертификата, ни теста?

За ситуацией будут наблюдать правоохранители. Полицейские будут контролировать проверку документов проводниками и перевозчиками.

В случае отсутствия какого-либо из вышеуказанных документов, проводник или стюард имеют право не допустить пассажира к поездке.

Тогда возврат денег за приобретенные билеты будут осуществлять согласно Правилам перевозок.

Цель новых ограничений

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин объяснил, что правительство будет делать все возможное для препятствования распространению коронавируса. Новые правила будут действовать не только в железнодорожном сообщении, но и для автобусных межобластных поездок.

Отметили, что люди во время поездок люди находятся в транспорте в течение нескольких часов. Из-за плохой вентиляции или ее отсутствия можно инфицироваться коронавирусом.