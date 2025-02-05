Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров, отметив, что речь идет об американских самолетах с авиабомбами. Кроме того, теперь Украина не имеет ограничений по использованию западных комплектующих.

Смотрите также Там ночью "танцевал" "хлопок": где на карте расположена нефтебаза в России, пораженная дронами

Теперь в распоряжении Украины весь ее арсенал

Военный эксперт объяснил, что возможности Украины по ударам по России не изменились. Сейчас для этого наша страна имеет различные виды ракет:

Storm Shadow / SCALP EG с дальностью до 500 километров;

ATACMS с дальностью до 300 километров.

Часто в медиапространстве можно встретить карты зоны поражений в России, куда могут долететь эти ракеты от линии фронта в Украине. Однако здесь есть проблема – бомбардировщик, который несет на себе ракеты, не может вылететь на "ноль", ведь россияне его могут сбить.

Украина также имеет наземные артиллерийские системы HIMARS, но и они не могут стоять в окопах на линии соприкосновения. Из-за этого зона поражения меньше.

По мнению Крамарова, США предоставили разрешение на удары по территории России с их вооружения, а именно с самолетов с корректируемыми авиабомбами JDAM. Именно благодаря им украинские военные уничтожили российский командный пункт в Курской области. Вероятно, что до сих пор США не хотели, чтобы Украина использовала именно это оружие для ударов по России.

Наконец мы дошли до того, что теперь мы можем использовать все, что есть, весь наш арсенал вооружения в любых целях. Это определенный прогресс,

– подчеркнул он.

Военный эксперт отметил, что Украина использует критически необходимые западные комплектующие для многих вооружений собственного производства. На них наша страна имела ограничения, теперь они сняты.

Кстати, будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Волтц заявил, что США готовы снять ограничения на дальнобойное оружие Украине для ударов в глубь России для давления на Кремль. Однако пока неизвестно, о каком именно оружии говорится.