Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров, зауваживши, що мовиться про американські літаки з авіабомбами. Крім того, тепер Україна не має обмежень щодо використання західних комплектуючих.

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Тепер в розпорядженні України весь її арсенал

Військовий експерт пояснив, що можливості України щодо ударів по Росії не змінились. Зараз для цього наша країна має різні види ракет:

Storm Shadow / SCALP EG з дальністю до 500 кілометрів;

ATACMS з дальністю до 300 кілометрів.

Часто в медіапросторі можна зустріти карти зони уражень в Росії, куди можуть долетіти ці ракети від лінії фронту в Україні. Однак тут є проблема – бомбардувальник, який несе на собі ракети, не може вилетіти на "нуль", адже росіяни його можуть збити.

Україна також має наземні артилерійські системи HIMARS, але й вони не можуть стояти в окопах на лінії зіткнення. Через це зона ураження менша.

На думку Крамарова, США надали дозвіл на удари по території Росії з їхнього озброєння, а саме з літаків з коригованими авіабомбами JDAM. Саме завдяки їм українські військові знищили російський командний пункт в Курській області. Ймовірно, що до сьогодні США не хотіли, аби Україна використовувала саме цю зброю для ударів по Росії.

Нарешті ми дійшли до того, що тепер ми можемо використовувати все, що є, весь наш арсенал озброєння в будь-яких цілях. Це певний прогрес,

– наголосив він.

Військовий експерт зазначив, що Україна використовує критично необхідні західні комплектуючі для багатьох озброєнь власного виробництва. На них наша країна мала обмеження, тепер вони зняті.

До речі, майбутній радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц заявив, що США готові зняти обмеження на далекобійну зброю Україні для ударів в глиб Росії для тиску на Кремль. Однак поки невідомо, про яку саме зброю мовиться.