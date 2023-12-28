Правила и меры безопасности в новогоднюю ночь во всех регионах Украины будут одинаковыми. Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель начальника департамента превентивной деятельности Национальной полиции Анатолий Серединский.
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Как будут усиливать контроль в новогоднюю ночь
По словам Серединского, ограничения будут касаться массового пребывания людей в общественных местах, что является потенциальным риском в плане безопасности украинцев. Он подчеркнул, что в первую очередь полиция будет работать именно в этом направлении.
Около 30 тысяч правоохранителей будет обеспечивать правопорядок в новогоднюю ночь,
– отметили в Национальной полиции.
В то же время Серединский обратился к гражданам и призвал их соблюдать определенные ограничения, действующие во время военного положения. По его словам, следует воздержаться от использования пиротехнических средств, в том числе фейерверков и петард. Он подчеркнул, что существует прямой запрет, поэтому правоохранительные органы будут реагировать на подобные нарушения.
В то же время Анатолий Серединский призвал соблюдать комендантский час, поскольку военные администрации не планируют менять временные промежутки во время новогодних праздников.
В большинстве регионов они с 12 ночи до 5 утра, соответственно это также нужно учитывать, полиция будет уделять этому соответствующее внимание,
– подчеркнул Серединский.
Кроме того, в Национальной полиции посоветовали не игнорировать сигналы ракетной опасности.
Комендантский час в областях Украины
- В Киевской, Винницкой, Волынской, Днепропетровской (за исключением некоторых регионов), Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой областях и в Киеве комендантский час длится в период с 00:00 до 05:00.
- В Донецкой и Луганской областях, а также на подконтрольной территории Васильевского и Пологовского районов в Запорожской области ограничения продолжаются с 21:00 до 5:00. Комендантский час в Кировоградской и Сумской областях продолжается в промежутке с 23:00 до 4:00. На территории Харьковской и Запорожской области (Запорожский район) ограничения продолжаются с 23:00 до 05:00. Это также касается Очаковской городской общины в Николаевской области.
- Комендантский час в Полтавской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях продолжается с 00:00 до 04:00. В Закарпатской области никаких временных ограничений нет. В Херсонской области комендантский час длится с 20:00 до 6:00.