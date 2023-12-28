Правила и меры безопасности в новогоднюю ночь во всех регионах Украины будут одинаковыми. Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель начальника департамента превентивной деятельности Национальной полиции Анатолий Серединский.

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Как будут усиливать контроль в новогоднюю ночь

По словам Серединского, ограничения будут касаться массового пребывания людей в общественных местах, что является потенциальным риском в плане безопасности украинцев. Он подчеркнул, что в первую очередь полиция будет работать именно в этом направлении.

Около 30 тысяч правоохранителей будет обеспечивать правопорядок в новогоднюю ночь,

– отметили в Национальной полиции.

В то же время Серединский обратился к гражданам и призвал их соблюдать определенные ограничения, действующие во время военного положения. По его словам, следует воздержаться от использования пиротехнических средств, в том числе фейерверков и петард. Он подчеркнул, что существует прямой запрет, поэтому правоохранительные органы будут реагировать на подобные нарушения.

В то же время Анатолий Серединский призвал соблюдать комендантский час, поскольку военные администрации не планируют менять временные промежутки во время новогодних праздников.

В большинстве регионов они с 12 ночи до 5 утра, соответственно это также нужно учитывать, полиция будет уделять этому соответствующее внимание,

– подчеркнул Серединский.

Кроме того, в Национальной полиции посоветовали не игнорировать сигналы ракетной опасности.

Комендантский час в областях Украины