Правила та заходи безпеки у новорічну ніч у всіх регіонах України будуть однаковими. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції Анатолій Серединський.

Дивіться також Чи буде в Україні сніг на Новий рік

Як посилюватимуть контроль у новорічну ніч

За словами Серединського, обмеження стосуватимуться масового перебування людей у громадських місцях, що є потенційним ризиком у плані безпеки українців. Він наголосив, що першочергово поліція працюватиме саме у цьому напрямку.

Близько 30 тисяч правоохоронців буде забезпечувати правопорядок у новорічну ніч,

– зазначили у Національній поліції.

Водночас Серединський звернувся до громадян та закликав їх дотримуватися певних обмежень, які діють під час воєнного стану. За його словами, варто утриматися від використання піротехнічних засобів, зокрема феєрверків та петард. Він наголосив, що існує пряма заборона, тому правоохоронні органи реагуватимуть на подібні порушення.

Водночас Анатолій Серединський закликав дотримуватися комендантської години, оскільки військові адміністрації не планують змінювати часові проміжки під час новорічних свят.

У більшості регіонів вони з 12 ночі до 5 ранку, відповідно це також потрібно враховувати, поліція буде приділяти цьому відповідну увагу,

– наголосив Серединський.

Крім того, у Національній поліції порадили не ігнорувати сигнали ракетної небезпеки.

Комендантська година в областях України