Как ограничение работы Starlink отразится на Украине: генерал-лейтенант рассказал, что произойдет

Ограничение скорости Starlink создаст проблемы для Сил обороны Украины. Вдобавок к этому возникла также непонятная ситуация с разведывательными данными.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко. По его словам, Украине нужно найти пути взаимопонимания с Соединенными Штатами. И, возможно, совсем скоро ситуация несколько исправится.

Как ограничения Starlink и проблемы с разведданными отразятся на Украине?

Как подчеркнул Романенко, без американских разведывательных данных фактически не удалось вовремя предупредить об ударе ракетами С-300 / С-400. Несмотря на это, в настоящее время поступают сообщения, что обмен разведданными продолжается. А задержки произошли из-за погодных условий. Кроме того, американские разведданные важны для атак по территории России.

Силы обороны Украины также во многом полагаются на американскую систему Starlink. Прежде всего речь идет о связи на фронте.

Вспомните, как россиянам отключили Starlink. У них начались проблемы на тактическом уровне и на уровне управления. Оккупанты не имели возможности корректировать свои маршруты через связь с командованием,

– отметил Романенко.

Как ограничение работы Starlink повлияет на Украину: смотрите видео 24 Канала

По его мнению, сейчас важно осторожно взаимодействовать с американцами и все же попытаться договориться с Трампом. Главное – выиграть время и дождаться выборов в Конгресс, которые пройдут уже 3 ноября.

Нужно сыграть в игру с Трампом. Можем начать разбираться и договариваться, по каким объектам не наносить удары; какие именно объекты относятся к НПЗ. То есть вести переговоры. Медленно продвигаемся, а там уже и выборы 3 ноября будут,

– подчеркнул Романенко.

Добавим, что советник по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов отметил, что ограничение работы Starlink может затруднить уничтожение именно реактивных беспилотников. Дроны-перехватчики как раз работают на этой системе.