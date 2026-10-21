Трамп недоговаривает: кто на самом деле "отключил" Starlink для ВСУ

Соединенные Штаты фактически ограничили работу системы Starlink в Украине, что ударило по возможностям Сил обороны. При этом никто там так и не взял на себя ответственность за такое решение. И это показательный сигнал.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политический консультант и эксперт по внешней политике Глеб Остапенко. По его словам, ситуация с ограничением работы Starlink получилась действительно странной.

Кто стоит за решением о Starlink?

Как подчеркнул Остапенко, ни бизнесмен Илон Маск, ни министр войны США Пит Гегсет, ни Белый дом не берут на себя ответственность за это решение. Это вполне согласованная позиция со стороны американцев. Между ними есть консенсус, чтобы перекидывать "мяч" друг другу и не давать конкретики.

Министерство обороны перекладывает ответственность на частную компанию. Частная компания – на официальные учреждения США. Это показывает, что эти сбои в работе не являются случайными. Со стороны это выглядит как детская песочница. Но на самом деле это скоординированные действия американцев. На каком уровне? Думаю, и на уровне лоббистов, и на уровне частных доноров, и на уровне должностных лиц в США,

– отметил Остапенко.

Кто мог ограничить работу Starlink для Украины: смотрите видео 24 Канала

На данный момент Украина не имеет возможности разработать альтернативу Starlink. Можно договариваться с европейскими партнерами, но это будут явно не те объемы. Поэтому Соединенные Штаты сознательно создают риски для Сил обороны Украины.

При этом президент Владимир Зеленский 20 октября беседовал с госсекретарем Марком Рубио. Он поднял вопрос о поставках ракет-перехватчиков, обмене разведданными и возобновлении работы Starlink. Зеленский рассчитывает, что через 48 часов появятся первые результаты.

Известно, что в Украине перестал работать Starlink на высоких скоростях. Связь пропадает при движении со скоростью примерно 130–161 километр в час. Это существенно затруднило работу дронов-перехватчиков, которые сбивают беспилотники.