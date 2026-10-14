Об этом пишут российские СМИ.

Агрессор про Starlink

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии у Кремля официальных данных о ситуации с ограничением Starlink на территории Украины. Мол, российская сторона располагает лишь той информацией, которая уже появилась в сети.

По его мнению, "такие блестящие технологии, как Starlink", лучше бы вообще не использовались в военных целях.

Напомним, в ночь на 14 октября компания SpaceX без предупреждения ограничила работу терминалов военного пакета Starshield в движении на скорости более 160 километров в час. Это приводит к потере связи во время выполнения задач Силами обороны Украины.

Министерство обороны Украины начало консультации со США, партнерами по НАТО и компанией Илона Маска, а также разрабатывает резервные каналы связи.