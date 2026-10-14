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Агресор про Starlink

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив про відсутність у Кремлі офіційних даних щодо ситуації з обмеженням Starlink на території України. Мовляв, російська сторона володіє лише тією інформацією, яка вже з'явилася у мережі.

На його думку, "такі блискучі технології, як Starlink", краще б узагалі не використовувалися у військових цілях.

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня компанія SpaceX без попередження обмежила роботу терміналів військового пакета Starshield у русі на швидкості понад 160 кілометрів на годину. Це спричиняє втрату з'єднання під час виконання завдань Силами оборони України.

Міністерство оборони України розпочало консультації зі США, партнерами з НАТО та компанією Ілона Маска, а також опрацьовує резервні канали зв'язку.