Ситуация вокруг военной спутниковой системы Starshield вновь опасно обострилась как раз во время переговоров в Абу-Даби. Очередные искусственные ограничения связи вдоль линии фронта и над оккупированными территориями имеют явный скрытый подтекст. За кулисами этих решений стоят намерения, способные напрямую повлиять на судьбу украинских территорий.

Об этом 24 Каналу рассказал профессор международной политики Скотт Лукас, отметив, что за ограничениями Starshield скрывается очень важный эпизод с предысторией. По его словам, действия Белого дома и окружения Дональда Трампа напрямую влияют на события на фронте.

Пытаются ли США связать руки украинской армии

Скотт Лукас обратил внимание на слова Владимира Зеленского, который публично призвал США не относиться к временно оккупированным территориям так, будто они уже не являются украинскими. По мнению профессора, очередное замедление темпов может свидетельствовать о попытке Вашингтона навязать Украине запрет на нанесение ударов по оккупантам.

Заявление Зеленского свидетельствует о том, что он считает, что его могли ограничить сейчас, потому что американцы собираются сказать Украине, что нельзя использовать Starshield для атак на россиян на оккупированной Россией территории внутри Украины. Другими словами, Украина не может проводить атаки против российских оккупационных сил,

– пояснил эксперт.

Такой подход несет серьезные риски для обороноспособности государства. Фактически это лишает украинские войска возможности т освобождать собственные территории и адекватно отвечать на вражеские удары. Во-первых, это означает, что Украина не может вести войну за освобождение своей территории. А во-вторых, это означает, что Украина не может проводить атаки против врага и защитить себя от этих оккупационных сил.

Лукас напомнил, что подобный инцидент уже происходил в прошлом месяце, когда систему Starshield отключили или ограничили до 100 миль в час (около 160 километров в час). Работу терминалов возобновили только после телефонного разговора Зеленского с государственным секретарем США Марко Рубио, однако теперь связь снова замедлили.

Когда вы ограничиваете Starshield до 100 миль, 160 км в час, происходит две вещи. Первая – это влияет на противовоздушную оборону Украины, а вторая – это влияет на операции на линии фронта,

– добавил он.

Украина вновь столкнулась с ограничением связи: смотрите видео