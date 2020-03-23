Ограничения станут жестче, – советник Авакова сказал, что изменит чрезвычайное положение

Чрезвычайное положение в Украине нужно вводить для того, чтобы вести некоторые ограничения для граждан. Это поможет всем органам власти эффективнее бороться с эпидемией коронавируса.

Чрезвычайное положение предполагает большую безопасность для граждан, ведь устанавливаются режимы передвижения и пребывания на определенных территориях, также появляются возможности для эвакуации граждан. Такое мнение в прямом эфире 24 канала озвучил председатель общественного совета при МВД и советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко.

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"Сейчас у нас продолжают работать многие предприятия и организации. После введения чрезвычайного положения, согласно закону, предприятия и организации переводятся на производство или выпуск той продукции, которая необходима для преодоления условий, которые создали чрезвычайное положение", – сказал Мартыненко.

По его словам, после введения чрезвычайного положения ограничения будут жестче, а нарушения будут рассматриваться серьезнее.

Владимир Мартыненко о чрезвычайном положении в Украине: видео



Что предусматривает режим чрезвычайного положения / Инфографика 24 канала