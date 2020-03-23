Обмеження стануть жорсткішими, – радник Авакова сказав, що змінить надзвичайний стан

Надзвичайний стан в Україні треба вводити для того, щоб вести деякі обмеження для громадян. Це допоможе всім органам влади ефективніше боротися з епідемією коронавірусу.

Таку думку в прямому ефірі 24 каналу озвучив голова громадської ради при МВС та радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко. Надзвичайний стан передбачає більшу безпеку для громадян, адже встановлюються режими пересування та перебування на певних територіях, також з'являються можливості для евакуації громадян.

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"Зараз у нас продовжують працювати багато підприємств та організацій. Після введення надзвичайного стану, згідно з законом, підприємства та організації переводяться на виробництво чи випуск тої продукції, яка необхідна для подолання умов, які створив надзвичайний стан", – сказав Мартиненко.

За його словами, після введення надзвичайного стану обмеження будуть жорсткішими, а порушення будуть розглядатись серйозніше.

Володимир Мартиненко про надзвичайний стан в Україні: відео



Що передбачає режим надзвичайного стану / Інфографіка 24 каналу