Ограниченная пригодность к службе: что это значит во время военного положения

В случае вызова в военкомат во время общей мобилизации в Украине прохождение медицинского осмотра является обязательным этапом для военнообязанных. Именно медкомиссия решает, пригоден ли человек к службе в армии.

24 Канал рассказывает, в каких случаях военнообязанных и призывников могут отнести к категории "ограниченно пригодный к военной службе".

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Пригодность при мобилизации

После окончания медицинского обследования во время мобилизации ВЛК выносит в отношении военнообязанного одно из следующих постановлений:

пригоден к военной службе.

временно непригоден к военной службе (указать дату повторного осмотра).

ограниченно годен к военной службе.

Что такое ограниченно пригодный Ограниченная пригодность в военное время – это непригодность в мирное, однако это не означает, что военнообязанный отложен от службы в армии. Лица с ограниченной годностью могут служить в условиях военного положения, поэтому их могут мобилизовать.

В мирное время довольно широкий список болезней, которые делают человека непригодным к службе. Однако в условиях военного положения список значительно сужается.

Лица, признанные ограниченно пригодными к военной службе, не могут служить в десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте, в спецсооружениях.

В то же время они пригодны для службы в частях (подразделениях) обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях и т.д.

То есть вас не могут направить в боевую часть на передовую, но могут мобилизовать и оставить, например, проходить службу при военкомате.

Именно при прохождении медицинской комиссии указывается, какие виды службы и военные работы противопоказаны человеку с ограниченной годностью. Это зависит и от физического состояния здоровья и от военной специальности, занимаемой должности, возраста и работы военнообязанного.

Итак, если начнется четвертая волна мобилизации, вас направят на медкомиссию (ВЛК), где должны будут выдать копию постановления с перечнем тех работ и видов службы, которые вам противопоказаны по состоянию здоровья.

Как определяют пригодность к военной службе

Перед прохождением ВЛК военнообязанные должны пройти ряд медицинских тестов в гражданских медицинских учреждениях, таких как:

анализ крови и мочи;

флюорографию;

ЭКГ-исследование;

определение группы крови и резус-фактора.

Если военнообязанному более 40 лет – к этим процедурам добавляется измерение внутриглазного давления и тест на сахар в крови.

Заметьте, после получения постановления ВЛК и несогласия с его заключением, необходимо обратиться в органы ВЛК (областной или центральный уровень) и объяснить причину обращения. Также добавить копию справки ВЛК (действительна в течение 6 месяцев со дня получения), где описано заболевание, и подать документы о несогласовании с постановлением: обследование, выводы врачей, выписки из карточек и т.п.