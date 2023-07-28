Ограниченная пригодность к службе: что это значит во время военного положения
В случае вызова в военкомат во время общей мобилизации в Украине прохождение медицинского осмотра является обязательным этапом для военнообязанных. Именно медкомиссия решает, пригоден ли человек к службе в армии.
24 Канал рассказывает, в каких случаях военнообязанных и призывников могут отнести к категории "ограниченно пригодный к военной службе".
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Пригодность при мобилизации
После окончания медицинского обследования во время мобилизации ВЛК выносит в отношении военнообязанного одно из следующих постановлений:
- пригоден к военной службе.
- временно непригоден к военной службе (указать дату повторного осмотра).
- ограниченно годен к военной службе.
Что такое ограниченно пригодныйОграниченная пригодность в военное время – это непригодность в мирное, однако это не означает, что военнообязанный отложен от службы в армии. Лица с ограниченной годностью могут служить в условиях военного положения, поэтому их могут мобилизовать.
В мирное время довольно широкий список болезней, которые делают человека непригодным к службе. Однако в условиях военного положения список значительно сужается.
Лица, признанные ограниченно пригодными к военной службе, не могут служить в десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте, в спецсооружениях.
В то же время они пригодны для службы в частях (подразделениях) обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях и т.д.
Именно при прохождении медицинской комиссии указывается, какие виды службы и военные работы противопоказаны человеку с ограниченной годностью. Это зависит и от физического состояния здоровья и от военной специальности, занимаемой должности, возраста и работы военнообязанного.
Итак, если начнется четвертая волна мобилизации, вас направят на медкомиссию (ВЛК), где должны будут выдать копию постановления с перечнем тех работ и видов службы, которые вам противопоказаны по состоянию здоровья.
Как определяют пригодность к военной службе
Перед прохождением ВЛК военнообязанные должны пройти ряд медицинских тестов в гражданских медицинских учреждениях, таких как:
- анализ крови и мочи;
- флюорографию;
- ЭКГ-исследование;
- определение группы крови и резус-фактора.
Если военнообязанному более 40 лет – к этим процедурам добавляется измерение внутриглазного давления и тест на сахар в крови.