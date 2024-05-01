В течение определенного периода мужчины, которые имели соответствующую отметку, должны будут пройти повторную медкомиссию. В то же время пригодность теперь будет делиться на категории. Что известно об изменениях – рассказывает 24 Канал.

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Что известно об изменениях

Уже 4 мая вступает в силу новый закон, который предусматривает отмену статуса "ограниченно пригодный". Все мужчины, которые имели такой статус, должны повторно пройти ВВК для установления группы годности к службе в течение 9 месяцев – то есть до 4 февраля 2025 года.

Теперь медкомиссия будет определять только два вывода – пригоден или непригоден.

Однако пригодность теперь будет делиться на категории в зависимости от степени функциональности:

полностью пригодны;

пригодны к службе в военном вузе, в ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но непригодны к службе в Десантно-штурмовых войсках, Морской пехоте, Силах спецопераций, подразделениях спецназначения, плавсоставе и так далее;

пригодные по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в ВВН3);

пригодные для выполнения специфических задач.

В то же время пока врачи не имеют необходимых критериев, чтобы определять степень пригодности. Согласовывать список болезней, касающихся той или иной категории, начали только недавно. Условия пригодности или непригодности прописывают подробнее.

Также стоит добавить, что закон не содержит прямой обязанности ограниченно годным самостоятельно прибыть в ТЦК для прохождения комиссии. Однако ТЦК имеют право направлять таких граждан на повторный медосмотр самостоятельно.

Кто имеет право на отсрочку

Уже в мае на отсрочку от службы могут рассчитывать несколько категорий военнообязанных.

Так, отсрочку от службы смогут получить студенты дневной формы и аспиранты, а также забронированные лица. Также в этот перечень входят граждане, в которых один из родителей имеет инвалидность 1 или 2 группы и нуждается в постоянном уходе за собой. Отсрочке подлежат мужчины, которые воспитывают самостоятельно малолетнего или несовершеннолетнего ребенка до 18 лет, или имеют на своем иждивении совершеннолетнего ребенка, у которого имеется инвалидность 1 или 2 группы.

Кроме того, отсрочку получат: