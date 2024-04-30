После трех месяцев обсуждений Верховная рада 11 апреля поддержала закон о мобилизации. Кроме уменьшения призывного возраста, изменений в бронировании и санкций для уклонистов, документ предусматривает повторное прохождение ВВК, передает 24 Канал.

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Каких изменений ожидать

Отныне гражданам, которые после начала полномасштабной войны, получили II – III группы инвалидности нужно обновить свои данные в реестре, а также повторно пройти медицинский осмотр для установления группы годности к службе. Эта норма не касается военнослужащих.

Ограниченно годные к военной службе также будут проходить военно-врачебную комиссию. Согласно новому закону, категорию "ограниченно годный" вообще отменят. Во время ВВК будет установлено – человек пригоден к службе, или нет.

Для тех, кто не обновит свои данные в указанные сроки могут применить определенные ограничения и санкции.

Мобилизация в Украине: актуальные новости