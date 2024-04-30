После трех месяцев обсуждений Верховная рада 11 апреля поддержала закон о мобилизации. Кроме уменьшения призывного возраста, изменений в бронировании и санкций для уклонистов, документ предусматривает повторное прохождение ВВК, передает 24 Канал.
Смотрите также От повестки – до "полигона": как происходит процесс мобилизации в Украине пошагово
Каких изменений ожидать
Отныне гражданам, которые после начала полномасштабной войны, получили II – III группы инвалидности нужно обновить свои данные в реестре, а также повторно пройти медицинский осмотр для установления группы годности к службе. Эта норма не касается военнослужащих.
Ограниченно годные к военной службе также будут проходить военно-врачебную комиссию. Согласно новому закону, категорию "ограниченно годный" вообще отменят. Во время ВВК будет установлено – человек пригоден к службе, или нет.
Для тех, кто не обновит свои данные в указанные сроки могут применить определенные ограничения и санкции.
Мобилизация в Украине: актуальные новости
- Украине нужно владеть информацией о военнообязанных, которые находятся за границей. Поэтому правительство планирует провести учет мужчин, которые могут быть мобилизованными, но сейчас не проживают в Украине. В то же время проведение этого учета не означает, что человек сразу потеряет статус временной защиты за рубежом или будет автоматически мобилизован.
- Закон предусматривает определенные условия для отсрочки. Ее оформляют через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Отсрочку от службы имеет ряд категорий людей, в частности инвалиды, многодетные, усыновители, родные погибших, или пропавших без вести, дипломаты, ученые.
- Консульские услуги будут доступны для мужчин призывного возраста тогда, когда они обновят свои данные в ТЦК. Сейчас единственный способ это сделать для граждан, которые за рубежом, – вернуться в Украину. Но с июня 2024 года появится альтернатива – электронный кабинет, который планируют запустить к тому времени.