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      Огромные лайнеры с пассажирами столкнулись в Мексике: фото и видео

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      Огромные лайнеры с пассажирами столкнулись в Мексике / ksltv.com

      Неподалеку от побережья мексиканского острова Козюмель в Карибском море одно из судов из-за неудачного маневра столкнулось с другим кораблем у причала.

      По информации CNN, в результате инцидента пострадали шесть человек, их госпитализировали

      К слову: В оккупированном Крыму затонула российская подводная лодка: появилось видео

      В корме одного из кораблей – огромная вмятина. Руководство лайнеров заверило пассажиров, что авария не повлияла на техническое состояние судов.

      Поэтому свой круизный график корабли не меняли.

      Смотрите видео столкновения лайнеров в Мексике:

       

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Водный транспорт Мексика
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