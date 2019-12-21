Огромные лайнеры с пассажирами столкнулись в Мексике: фото и видео

Неподалеку от побережья мексиканского острова Козюмель в Карибском море одно из судов из-за неудачного маневра столкнулось с другим кораблем у причала.

По информации CNN, в результате инцидента пострадали шесть человек, их госпитализировали

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В корме одного из кораблей – огромная вмятина. Руководство лайнеров заверило пассажиров, что авария не повлияла на техническое состояние судов.

Поэтому свой круизный график корабли не меняли.

Смотрите видео столкновения лайнеров в Мексике: