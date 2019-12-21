Величезні лайнери з пасажирами зіштовхнулись у Мексиці: відео

Неподалік узбережжя мексиканського острова Козюмель у Карибському морі одне із суден через невдалий маневр зіштовхнулось із іншим кораблем біля причалу.

За інформацією CNN, внаслідок інциденту постраждали шестеро людей, їх госпіталізували

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У кормі одного з кораблів – величезна вм'ятина. Керівництво лайнерів запевнило пасажирів, що аварія не вплинула на технічний стан суден.

Відтак свій круїзний графік кораблі не змінювали.

Дивіться відео зіткнення лайненрів у Мексиці: