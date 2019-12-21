Величезні лайнери з пасажирами зіштовхнулись у Мексиці: відео
Неподалік узбережжя мексиканського острова Козюмель у Карибському морі одне із суден через невдалий маневр зіштовхнулось із іншим кораблем біля причалу.
За інформацією CNN, внаслідок інциденту постраждали шестеро людей, їх госпіталізували
До слова: В окупованому Криму затонув російський підводний човен: з'явилось відео
У кормі одного з кораблів – величезна вм'ятина. Керівництво лайнерів запевнило пасажирів, що аварія не вплинула на технічний стан суден.
Відтак свій круїзний графік кораблі не змінювали.
Дивіться відео зіткнення лайненрів у Мексиці:
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі