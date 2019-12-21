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      Величезні лайнери з пасажирами зіштовхнулись у Мексиці: відео

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      Величезні лайнери з пасажирами зіштовхнулись у Мексиці / ksltv.com

      Неподалік узбережжя мексиканського острова Козюмель у Карибському морі одне із суден через невдалий маневр зіштовхнулось із іншим кораблем біля причалу.

      За інформацією CNN, внаслідок інциденту постраждали шестеро людей, їх госпіталізували

      До слова: В окупованому Криму затонув російський підводний човен: з'явилось відео

      У кормі одного з кораблів – величезна вм'ятина. Керівництво лайнерів запевнило пасажирів, що аварія не вплинула на технічний стан суден. 

      Відтак свій круїзний графік кораблі не змінювали.

      Дивіться відео зіткнення лайненрів у Мексиці:

       

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Мексика Водний транспорт Новини України
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