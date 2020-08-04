На выходных туристы собрались на побережье Западной Австралии чтобы посмотреть на огромных горбатых китов. Во время подводной экскурсии одно из животных случайно ранило двух человек.

Кит задел женщин хвостом во время поворота, сообщает Daily news.

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Что известно об инциденте

1 августа экскурсионная группа на рифе Нингалу занималась снорклингом (вид плавания под поверхностью воды с маской, дыхательной трубкой и ластами – 24 канал). Инцидент произошел в нескольких сотнях метров от берега, вскоре после того, как туристы вошли в воду.

Одна из пострадавших получила перелом ребер и внутреннее кровотечение. 29-летнюю женщину доставили в местную больницу в тяжелом состоянии. Сейчас ее жизни уже ничего не угрожает. Вторая женщина порвала сухожилие, но в целом почти не пострадала.

Реакция власти

Правительство штата Западная Австралия проверит лицензии туроператоров, которые должны следить, чтобы люди сохраняли безопасное расстояние от китов. Пловцам рекомендуется соблюдать не менее 15 метров дистанции от животных и плавать подальше от них, когда это возможно.