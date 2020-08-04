На вихідних туристи зібралися на узбережжі Західної Австралії, аби подивитися на величезних горбатих китів. Під час підводної екскурсії одна з тварин випадково поранила двох людей.

Кит зачепив жінок хвостом під час повороту, повідомляє Daily news.

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Що відомо про інцидент

1 серпня екскурсійна група на рифі Нінгалу займалася снорклінгом (вид плавання під поверхнею води з маскою, дихальною трубкою та ластами – 24 канал). Інцидент трапився за кілька сотень метрів від берега, незабаром після того, як туристи увійшли у воду.

Одна з постраждалих отримала перелом ребер та внутрішню кровотечу. 29-річну жінку доставили до місцевої лікарні у важкому стані. Наразі її життю вже нічого не загрожує. Друга жінка порвала сухожилля, але загалом майже не постраждала.

Реакція влади

Уряд штату Західна Австралія перевірить ліцензії туроператорів, які мають слідкувати, щоб люди зберігали безпечну відстань від китів. Плавцям рекомендується дотримуватися щонайменше 15-метрової дистанції від тварин і плисти якомога далі від них, коли це можливо.