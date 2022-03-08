Огромный моральный удар для оккупантов – советник главы МВД о ликвидации генерал-майора России

Вооруженные силы Украины возле Харькова ликвидировали генерал-майора России Виталия Герасимова. Такая потеря является огромным моральным ударом для всех российских оккупантов.

Утаить ее как от военных, так и от рядовых россиян точно не удастся. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала.

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"Если мы говорим о моральной истории, то уничтожение генерал-майора, руководителя штаба, заместителя руководителя 41 армии (Виталия Герасимова – 24 канал) – это огромный моральный удар по всем российским войскам. Скрыть это невозможно", – рассказал Денисенко.

Ранее Герасимов получил медаль за так называемое возвращение Крыма. По словам Денисенко, все российские генералы, полковники и другие ехали на войну в Украину, чтобы получить очередную награду.

Они не ждали здесь войны. Каждый из них понимает, что убивают генерал-майора, такого уровня человека. Мы же отдаем себе отчет, что такое в любой войне убивать генерал-майора,

– заявил советник министра.

Денисенко также отметил, что о ликвидации Герасимова уже говорят во всех частях. Это большой деморализационный аспект для оккупантов.

Денисенко рассказал о ликвидации генерал-майора России: смотрите видео

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