Огромный памятник букве "Ї": на Тернопольщине установили уникальный арт-обьект

В городке Лановцы, на Тернопольщине открыли памятник букве "Ї". Арт-объект установили по случаю Дня украинской письменности.

Художественный объект получил название "Украинский язык – уникальный". Букву "Ї" установили возле городского совета прямо в центре города.

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Ранее на этом месте был постамент "первым комсомольцам Лановецкого района". Его демонтировали во время декоммунизации.

Изготовил арт-объект кузнец Василий Гудыма. В городском совете объяснили, что памятник должен напоминать о ценности украинского языка и его богатстве.

На Тернопольщине открыли памятник букве "Ї" / Фото пресс-службы Лановецкого городского совета

День украинской письменности: главные события

В День украинской письменности рок-группа KARNA презентовала новый видеоклип.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что украинский язык входит в 30 самых популярных языков мира.

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Полный текст публикации:

Художественный объект "Украинский язык – уникальный" открыли в городе Лановцы. Символично, что это событие произошло в День украинской письменности и языка, так как наш родной, соловьиный язык несравненный, благозвучный и особенный.

Поэтому, отныне статическая фигура буквы "Ї", автором которой является Василий Гудыма – это украшение общины и единственная арт-инсталляция такого типа в Украине. Инициатор создания художественного объекта Юрий Матевощук поздравил всех присутствующих на открытии, а городской глава Роман Казновецкий отметил, что Лановцы в очередной раз обогатились уникальной локацией, которая каждый раз будет напоминать всем нам о ценности родного языка, его богатстве.

Общественные деятели Богдан Кукурудза и Мария Романчук поэтично и искренне обращались к украинскому слову, поздравляя всю общину с этим событием. "Украинский язык – уникальный" – это не просто название, выражение или слова, это догма, которую нужно проносить через годы, утверждая наше единство.