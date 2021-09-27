В то же время с каждым часом результат становится все понятнее. Об этом в авторской программе Дмитрия Гнапа и Дениса Казанского "Между прочим" на 24 канале сказал российский публицист Андрей Пионтковский.
К теме Ситуация очень сложная – политолог о назначении нового канцлера Германии
Он считает, что новые важные должности в государстве возглавят такие люди:
- лидер социал-демократов Олаф Шольц станет канцлером;
- министром иностранных дел – Анна Бербок от партии "Зеленых";
- министром финансов – Кристиан Линднер – лидер "Свободной демократической партии".
"Это огромный успех для Украины", – сказал Пионтковский.
Пионтковский: Дело не в персоналиях
Как считает публицист, будущая коалиция может достичь определенного компромисса, в частности по "Северному потоку-2".
Дело не только в персоналиях, которые будут в коалиции, а в том курсе, которого они будут придерживаться,
– подчеркнул Пионтковский.
Он отметил, что на ближайшие месяцы власти Германии будут иметь сдержанную, выжидательную позицию в процессе сертификации российского потока.
Выборы в Германии 2021 года: главное
- В Германии после подсчета голосов объявили предварительные результаты.
- Согласно подсчетам, победу одержала Социал-демократическая партия, набрав почти 26% голосов.
- Эксперты считают, что стоит ожидать трехпартийную коалицию. В нее войдут 2 "средние" партии – "Зеленая" и "Свободная демократическая партия".