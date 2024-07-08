По его словам, в помещении детской больницы известно о 2 погибших и 15 раненых.

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Клименко рассказал о ситуации в "Охматдете"

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что непосредственно в помещениях детской больницы "Охматдет" известно о 2 погибших и 15 раненых. Он отметил, что это взрослые.

Проводим спасательные работы, чтобы максимально быстро освободить из-под завалов людей. Это и дети, возможно, и врачебный персонал. Как минимум мы не можем выйти на связь с 2 врачами. У нас еще есть где-то 1:15 – 1:20, чтобы разобрать основные завалы, чтобы людям дать воздух,

– добавил Клименко.

Министр отметил, что в Киеве организовали зеленый коридор, по которому детей вывозят на левый берег.

Также он добавил, что пока информации о погибших несовершеннолетних нет. В то же время есть вероятность, что под завалами могут быть дети.

Добавим, что глава Минздрава рассказал, что в "Охматдете" было попадание по корпусу с тяжелобольными детьми на диализе. В то же время из операционных и реанимационных, предварительно, удалось всех спасти.