По его словам, в помещении детской больницы известно о 2 погибших и 15 раненых.
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Клименко рассказал о ситуации в "Охматдете"
Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что непосредственно в помещениях детской больницы "Охматдет" известно о 2 погибших и 15 раненых. Он отметил, что это взрослые.
Проводим спасательные работы, чтобы максимально быстро освободить из-под завалов людей. Это и дети, возможно, и врачебный персонал. Как минимум мы не можем выйти на связь с 2 врачами. У нас еще есть где-то 1:15 – 1:20, чтобы разобрать основные завалы, чтобы людям дать воздух,
– добавил Клименко.
Министр отметил, что в Киеве организовали зеленый коридор, по которому детей вывозят на левый берег.
Также он добавил, что пока информации о погибших несовершеннолетних нет. В то же время есть вероятность, что под завалами могут быть дети.