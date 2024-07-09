Совбез ООН из-за удара по "Охматдету": постпред России цинично заявлял о "своей правде"

Украина 9 июля созвала чрезвычайное заседание Совета безопасности ООН из-за удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Российская сторона, как и ожидалось, пыталась опровергнуть умышленное попадание по медучреждению.

Более того, в ударе по "Охматдету" Россия цинично обвинила Украину. Об этом во время заседания Совбеза ООН рассказал постоянный представитель России в организации Василий Небензя, передает 24 Канал.

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Что сказал постпред России в ООН об ударе по "Охматдету"

Начал свое заявление российский постпред в ООН с того, что западные партнеры Украины якобы не видели "детальные разборы того, что произошло", из которых четко видно, по версии российской пропаганды, что в больницу якобы попала ракета украинской ПВО.

Кроме того, Небензя обвинил западных союзников в том, что те пытаются оправдать "киевский режим", говоря, по сути, правду о российской атаке детского медицинского учреждения.

Для нас это заседание это возможность рассказать правду, что произошло. А правда, как известно, наших западных коллег не интересует,

– цинично сказал российский представитель.

Во время выступления Небензя сравнил удар по больнице "Охматдет" с "провокациями" в Буче и Мариуполе, которые также устроили россияне. По словам российского постпреда, союзники Украины "пытались выдать желаемое за действительное, осуждая якобы целенаправленный удар вооруженных сил России по детскому медицинскому учреждению".

По словам Небензи, "лукавство подобной тактики заметно невооруженным глазом" и это, как сказал российский постпред, якобы сразу подметили сами украинцы. Так оккупант отметил, что в сети есть видеозаписи попадания в больничный комплекс, которые "сразу перечеркнули все потуги киевских и западных пропагандистов". После этого он показал Совбезу ООН QR-код со ссылкой на российский пропагандистский новосозданный канал на английском языке.

Что содержалось в телеграм-канале с QR-кода Небензи

В этом телеграм-канале был пост с очевидной российской пропагандой, где враг снова пытается цинично врать, что по больнице "попала украинская ПВО".

Так, оккупанты утверждают, что якобы удар по больнице был нанесен ракетой ПВО AIM-120 из системы NASAMS, о чем "свидетельствуют пропорциональные размеры снаряда и характер повреждений зданий".

Косвенными доказательствами, по словам пропагандистов, является якобы отсутствие характерного звука двигателей российских ракет и прилет снаряда с западного направления, о чем они показали на своих опубликованных кадрах.

О чем дальше говорил Небензя на Совбезе ООН

Далее Небензя пошел еще дальше по циничности и рассказал ложь, что якобы Офис Президента пустил всем "темник", где указано, что надо "публиковать и разгонять информацию только о детской больнице "Охматдет", для того, чтобы отвлечь внимание от других прилетов".

Добавляя об ударе по "Охматдету" постпред России в ООН повторил позицию Кремля, сказав, что "это была ракета ВСУ, которая сбилась с курса и влетела в детскую больницу". Небензя также сказал, что "западные средства ПВО также часто ошибаются", вероятно, спутав слово "западные" с "российские".

Кроме того, Небензя также, по всем пропагандистским методичкам, назвал удар по "Охматдету" "искусственной трагедией" и сказал, что "ракеты Украины часто сбиваются с курса".

Российский постпред сказал, что "сожалеет, что в эту кампанию был втянут Совбез". А также обвинил гендиректора киевской детской больницы "Охматдет" Владимира Жовнира в якобы "ложной информации" относительно российского удара по медучреждению.

Понимает ли он, что если бы это была российская ракета, то от здания не осталось бы ничего, и дети и большинство взрослых погибли бы, а не были ранены,

– лживо заявил Небензя.

Он также повторил кремлевскую методичку, сказав, что "Россия не наносит удары по гражданским объектам на территории Украины". Однако признал, что одной из целей был киевский завод "Артем", который расположен вблизи станции метро "Лукьяновская".

Кроме того, Небензя заявил, что "трагедии можно было бы избежать", если бы "Киев не размещал объекты ПВО и тяжелое вооружение в жилых районах".

Постпред России также сказал, что "удар по больнице произошел перед саммитом НАТО", чтобы "киевская клика могла выпросить больше оружия у своих спонсоров".

Небензя цинично подчеркнул, что "Украина пропустила 5 ракет по заводу "Артем" и ударила по больнице". А также снова подчеркнул, что "Россия всегда предлагала мирные переговоры о прекращении огня", имея в виду "план Путина". Кроме того, Небензя признал, что "Россия будет принуждать Украину к миру военным путем", то есть таким образом анонсировал новые будущие российские удары по украинским гражданским объектам.