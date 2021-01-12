Охота на ведьм продолжается, – Трамп о попытке второй раз объявить ему импичмент
Дональд Трамп прокомментировал попытки политических оппонентов во второй раз объявить ему импичмент. Пока еще президент Соединенных Штатов заявил, что политика "охоты на ведьм" продолжается.
Заявление о попытках объявления импичмента Дональд Трамп сделал во время брифинга перед поездкой к границе с Мексикой. Об этом сообщает CNN.
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По словам Трампа, попытка импичмента против него является "продолжением крупнейшей в истории политики охоты на ведьм".
Думаю, (импичмент – 24 канал) представляет значительную опасность для страны и вызывает значительный гнев,
– заявил политик.
Пока действующий глава США также подчеркнул, что "не хочет никакого насилия, абсолютно никакого насилия". Вероятно, он имел в виду недавние беспорядки в Вашингтоне.
Импичмент Трампа: что известно
- Сторонники Дональда Трампа 6 января 2021 года пришли под здание Капитолия и начали штурмовать его. В этот день Конгресс США должен был объявить официальные результаты выборов президента.
- Протестующие повредили здание. Кроме того, из-за стрельбы одна из митингующих умерла. Также ранили нескольких полицейских. Всего беспорядки унесли жизни 5 человек.
- После этих событий в Конгрессе заговорили об импичменте Трампа.
- 11 января Палата представителей опубликовала проект резолюции об импичменте. Политика обвиняют в "подстрекательстве к мятежу".
Беспорядки в Вашингтоне: что следует помнить / Инфографика 24 канала
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