Дональд Трамп прокомментировал попытки политических оппонентов во второй раз объявить ему импичмент. Пока еще президент Соединенных Штатов заявил, что политика "охоты на ведьм" продолжается.

Заявление о попытках объявления импичмента Дональд Трамп сделал во время брифинга перед поездкой к границе с Мексикой. Об этом сообщает CNN.

Читайте также Демократы собрали необходимые голоса для начала процедуры импичмента Трампа: детали

По словам Трампа, попытка импичмента против него является "продолжением крупнейшей в истории политики охоты на ведьм".

Думаю, (импичмент – 24 канал) представляет значительную опасность для страны и вызывает значительный гнев,

– заявил политик.

Пока действующий глава США также подчеркнул, что "не хочет никакого насилия, абсолютно никакого насилия". Вероятно, он имел в виду недавние беспорядки в Вашингтоне.

Импичмент Трампа: что известно

Сторонники Дональда Трампа 6 января 2021 года пришли под здание Капитолия и начали штурмовать его. В этот день Конгресс США должен был объявить официальные результаты выборов президента.

Протестующие повредили здание. Кроме того, из-за стрельбы одна из митингующих у мерла . Также ранили нескольких полицейских. Всего беспорядки унесли жизни 5 человек.

. Также ранили нескольких полицейских. Всего беспорядки унесли жизни 5 человек. После этих событий в Конгрессе заговорили об импичменте Трампа.

11 января Палата представителей опубликовала проект резолюции об импичменте. Политика обвиняют в "подстрекательстве к мятежу".

Обратите внимание! Больше о ситуации в США и какие будут последствия для Украины смотрите на нашем ютуб-канале 12 января, в 20:00.

​

Беспорядки в Вашингтоне: что следует помнить / Инфографика 24 канала