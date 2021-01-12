Дональд Трамп прокоментував спроби політичних опонентів вдруге оголосити йому імпічмент. Наразі ще президент Сполучених Штатів заявив, що політика "полювання на відьом" продовжується.

Заяву щодо спроб оголошення імпічменту Дональд Трамп зробив під час брифінгу перед поїздкою до кордону з Мексикою. Про це повідомляє CNN.

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За словами Трампа, спроба імпічменту проти нього є "продовженням найбільшого в історії політики полювання на відьом".

Думаю, (імпічмент – 24 канал) становить значну небезпеку для країни та викликає значний гнів,

– заявив політик.

Поки чинний глава США також наголосив, що "не хоче ніякого насилля, абсолютно ніякого насилля". Ймовірно, він мав на увазі нещодавні заворушення у Вашингтоні.

Імпічмент Трампа: що відомо

Прихильники Дональда Трампа 6 січня 2021 року прийшли під будівлю Капітолію та почали штурмувати її. У цей день Конгрес США мав оголосити офіційні результати виборів президента.

Протестувальники пошкодили будівлю. Крім того, ч ерез стрілянину одна з мітингувальниць померла. Також поранили кількох поліцейських. Загалом заворушення забрали життя 5 людей.

Після цих подій у Конгресі заговорили про імпічмент Трампа.

11 січня Палата представників опублікувала проєкт резолюції про імпічмент. Політика звинувачують у "підбурювані до заколоту".

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Заворушення у Вашингтоні: що слід пам'ятати / Інфографіка 24 каналу