"Охотник" от Boeing: как Британия готовится реагировать на агрессию России

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      Первый из девяти самолетов Poseidon P-8 прибыл в Британию / 24 канал

      Патрульный самолет Королевских военно-морских сил Poseidon P-8, функции которого – отслеживать вражеские цели, в частности подводные лодки, впервые приземлился в Великобритании. Рассказываем, чем уникален самолет, каковы его функции и при чем тут Россия.

      Прошло почти 10 лет с момента списания последнего патрульного летательного аппарата Королевских военно-морских сил. В 2015 году Министерство обороны Британии заказало "Посейдоны" P-8A от американского производителя самолетов Boeing.

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      Первый из девяти самолетов, который еще называют "Гордость Морей", поступил на вооружение Королевского военно-морского флота в рамках британской оборонной программы модернизации боевой техники, стоимость которой – 3 млрд фунтов стерлингов (почти 4 млрд долларов).

      Новый самолет Воздушных сил Королевского военно-морского флота представили на авиабазе "Кинлосс" в Шотландии. До конца года его, как впоследствии и другие "Посейдоны", планируют переправить в Лоссимут – город в области Морей в Шотландии. Для этого там будет создано около 470 рабочих мест – военных и гражданских постов для выполнения полетов и обслуживания флота.

      poseidon
      Одной из причин пополнения авиабазы является "авантюризм" России / ALAMY

      Poseidon P-8 предназначен для противостояния, в частности, баллистическим ракетам и подводным лодкам. Его главные особенности:

      • Самые современные датчики, позволяющие обнаруживать, идентифицировать и отслеживать судна над и под водой (корабли, малые суда, подводные лодки).
      • Сигнальная система разведки.
      • Противокорабельные ракеты и торпеды, способные атаковать как поверхностные, так и подземные цели.
      • Переносит сонобуи – буи с радарами, которые сбрасываются с самолета в воду для сканирование территории на наличие подводных лодок.
      • Может использоваться для поисково-спасательных операций.   

      Характеристики Poseidon P-8 / The Times

      Одной из причин пополнения авиабазы Королевские воздушные силы Британии назвали "российский авантюризм, который увеличился за последнее десятилетие". Так, в британском военном флоте отмечают, что Россия осуществила дерзкий шаг, направив осенью 2019 года десять подводных лодок в Атлантический океан.

      Поэтому британские военные решили задействовать союзников из НАТО для обуздания угрозы со стороны РФ. Специалисты отмечают: ее уровень в регионе сейчас достиг наивысшей отметки со времен окончания холодной войны.

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      Командующий воздушных сил Королевского военно-морского флота, главный маршал авиации Майкл Вигстон заявил, что это подаст сигнал России: "Мы там".

      Это ответ на усиление российского авантюризма в континентальной Европе и Северной Атлантике. Нам реально нужно патрулировать воды вокруг Великобритании и способствовать безопасности НАТО,
      – пояснил он.

      Вигстон добавил: Россия играет не по правилам и пренебрегает международным законодательством как в Украине, Грузии и Сирии, так и в самом Соединенном Королевстве, совершая убийства на улицах страны. Это заставляет британских военных постоянно быть начеку и улучшать оборонительные способности.

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      Автор: Светлана Попова
      Теги: Новости России Великобритания Публикации Статьи авиация
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