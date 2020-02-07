"Охотник" от Boeing: как Британия готовится реагировать на агрессию России

Патрульный самолет Королевских военно-морских сил Poseidon P-8, функции которого – отслеживать вражеские цели, в частности подводные лодки, впервые приземлился в Великобритании. Рассказываем, чем уникален самолет, каковы его функции и при чем тут Россия.

Прошло почти 10 лет с момента списания последнего патрульного летательного аппарата Королевских военно-морских сил. В 2015 году Министерство обороны Британии заказало "Посейдоны" P-8A от американского производителя самолетов Boeing.

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Первый из девяти самолетов, который еще называют "Гордость Морей", поступил на вооружение Королевского военно-морского флота в рамках британской оборонной программы модернизации боевой техники, стоимость которой – 3 млрд фунтов стерлингов (почти 4 млрд долларов).

Новый самолет Воздушных сил Королевского военно-морского флота представили на авиабазе "Кинлосс" в Шотландии. До конца года его, как впоследствии и другие "Посейдоны", планируют переправить в Лоссимут – город в области Морей в Шотландии. Для этого там будет создано около 470 рабочих мест – военных и гражданских постов для выполнения полетов и обслуживания флота.



Одной из причин пополнения авиабазы является "авантюризм" России / ALAMY

Poseidon P-8 предназначен для противостояния, в частности, баллистическим ракетам и подводным лодкам. Его главные особенности:

Самые современные датчики, позволяющие обнаруживать, идентифицировать и отслеживать судна над и под водой (корабли, малые суда, подводные лодки).

Сигнальная система разведки.

Противокорабельные ракеты и торпеды, способные атаковать как поверхностные, так и подземные цели.

Переносит сонобуи – буи с радарами, которые сбрасываются с самолета в воду для сканирование территории на наличие подводных лодок.

Может использоваться для поисково-спасательных операций.

The RAF's new spy plane has arrived to counter Russian adventurism in the North Atlantic.



Times report today -https://t.co/6q3DvOgho1 pic.twitter.com/DMoc7MBsRE — Lucy Fisher (@LOS_Fisher) February 5, 2020

Характеристики Poseidon P-8 / The Times

Одной из причин пополнения авиабазы Королевские воздушные силы Британии назвали "российский авантюризм, который увеличился за последнее десятилетие". Так, в британском военном флоте отмечают, что Россия осуществила дерзкий шаг, направив осенью 2019 года десять подводных лодок в Атлантический океан.

Поэтому британские военные решили задействовать союзников из НАТО для обуздания угрозы со стороны РФ. Специалисты отмечают: ее уровень в регионе сейчас достиг наивысшей отметки со времен окончания холодной войны.

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Командующий воздушных сил Королевского военно-морского флота, главный маршал авиации Майкл Вигстон заявил, что это подаст сигнал России: "Мы там".

Это ответ на усиление российского авантюризма в континентальной Европе и Северной Атлантике. Нам реально нужно патрулировать воды вокруг Великобритании и способствовать безопасности НАТО,

– пояснил он.

Вигстон добавил: Россия играет не по правилам и пренебрегает международным законодательством как в Украине, Грузии и Сирии, так и в самом Соединенном Королевстве, совершая убийства на улицах страны. Это заставляет британских военных постоянно быть начеку и улучшать оборонительные способности.