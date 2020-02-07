"Мисливець" від Boeing: як Британія готується реагувати на агресію Росії

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      Перший з дев'яти літаків Poseidon P-8 прибув до Британії / 24 канал

      Патрульний літак Королівських військово-морських сил Poseidon P-8, функції якого – відстежувати ворожі цілі, зокрема підводні човни, вперше приземлився у Великій Британії. Розповідаємо, чим унікальний літак, які його функції і до чого тут Росія.

      Минуло майже 10 років з часу списання останнього патрульного літального апарату Королівських військово-морських сил. У 2015 році Міністерство оборони Британії замовило "Посейдони" P-8A від американського виробника літаків Boeing.

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      Перший із дев’яти літаків, який ще називають "Гордість Морея", надійшов на озброєння Королівського військово-морського флоту у рамках британської оборонної програми осучаснення бойової техніки, вартість якої – 3 млрд фунтів стерлінгів (майже 4 млрд доларів).

      Новий літак повітряних сил Королівського військово-морського флоту представили на авіабазі "Кінлосс" у Шотландії. До кінця року його, як згодом й інші "Посейдони", планують переправити у Лоссімут – місто в області Морей у Шотландії. Для цього там буде створено близько 470 робочих місць – військових і цивільних постів для виконання польотів та обслуговування флоту.

      poseidon
      Однією з причин поповнення авіабази є "авантюризм" Росії / ALAMY

      Poseidon P-8 призначений для протистояння, зокрема, балістичним ракетам та підводним човнам. Його головні особливості:

      • Найсучасніші датчики, що дозволяють виявляти, ідентифікувати та відслідковувати судна над і під водою (кораблі, малі судна, підводні човни).
      • Сигнальна система розвідки.
      • Протикорабельні ракети і торпеди, здатні атакувати як поверхневі, так і підземні цілі.
      • Переносить сонобуї – буї з радарами, які скидаються з літака в воду для сканування території на наявність підводних човнів.
      • Може використовуватися для пошуково-рятувальних операцій.      

      Характеристики Poseidon P-8 / The Times

      Однією з причин поповнення авіабази Королівські повітряні сили Британії назвали "російський авантюризм, який збільшився за останнє десятиліття". Так, у британському військовому флоті зазначають, що Росія здійснила зухвалий крок, надіславши восени 2019 року десять підводних човнів до Атлантичного океану.

      Тож британські військові вирішили задіяти союзників з НАТО задля приборкання загрози з боку РФ. Фахівці зазначають: її рівень у регіоні наразі сягнув найвищої позначки з часів завершення Холодної війни.

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      Командувач повітряних сил Королівського військово-морського флоту, головний маршал авіації Майк Вігстон заявив, що це подасть сигнал Росії: "Ми там".

      Це – відповідь на посилення російського авантюризму в континентальній Європі та Північній Атлантиці. Нам реально потрібно патрулювати води навколо Великої Британії та сприяти безпеці НАТО,
      – пояснив він.

      Вігстон додав: Росія грає не за правилами та нехтує міжнародним законодавством як в Україні, Грузії та Сирії, так і в самому Сполученому Королівстві, скоюючи вбивства на вулицях країни. Це змушує британських військових постійно бути напоготові і покращувати оборонні здатності.

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      сьогодні
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      Автор: Світлана Попова
      Теги: Новини Росії Велика Британія авіація Публікації Статті
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