Соответствующее видео опубликовал украинский военный аналитик Сергей "Флеш" Бескрестнов в понедельник, 28 июля, передает 24 Канал. Вероятно, на кадрах – Москва после парада ко Дню победы 9 мая.

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Что известно о FPV-перехватчике?

Видео проанализировали оппозиционные СМИ. На заднем плане – российский диктатор, который жмет руки командирам парадных расчетов, а на переднем – человек в костюме с бейджем и сумкой, что частично прикрывает похожий на дрон предмет.

FPV-перехватчик у охраны Путина,

– прокомментировал "Флеш".

Охранник диктатора с перехватчиком: смотрите видео

Российские медиа классифицировали предмет как дрон-перехватчик "Елка" – кинетический беспилотник, который запускают из многоразовой катапульты для уничтожения дронов типа "Баба Яга", FPV-дронов, БпЛА-разведчиков, беспилотников самолетного типа и барражирующих боеприпасов.

Напомним, ради парада в Москве в очередной раз ограничивали работу мобильного интернета. Кроме того, над главной трибуной установили специальный козырек якобы для защиты от украинских дронов.