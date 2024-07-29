В Киеве охранник ЦУМа пытался выгнать участниц акции Free Azov: какой была реакция универмага

В Киеве 28 июля произошел инцидент в ЦУМе. Охранник универмага пытался выгнать посетительниц, которые были с плакатами в поддержку освобождения военнопленных украинцев.

Это произошло после акции Free Azov, которая состоялась в центре Киева на Майдане Независимости. Администрация ЦУМа уже отреагировала на действия своего сотрудника.

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Что известно об инциденте в ЦУМе, который произошел 28 июля

Посетительница ЦУМа Екатерина Косецкая рассказала на своей фейсбук странице, что после акции поддержки военнопленных она с друзьями решила пойти в ЦУМ, чтобы попить кофе и пообщаться. Поднимаясь по эскалатору посреди этажей к ней подошел охранник и начал делать замечания из-за плакатов, где были надписи в поддержку наших пленников, которые сейчас в плену в России.

Сотрудник службы безопасности универмага сказал, что, мол, подобные плакаты это "не формат ЦУМа". После этого посетительницы пошли пить кофе в фудкорт, после чего к ним снова подошел тот же охранник, и уже с камерой.

На видео, которое распространила Екатерина Косецкая, можно увидеть, что человек начал снова делать замечания относительно плакатов, которые лежали на столе, что, мол, это "мешает посетителям ЦУМа", а сам универмаг – это "не место, чтобы напоминать о военнопленных", ведь это якобы "банальные правила этого заведения".

Охранник в ЦУМе пытался выгнать посетительниц из-за плаката с призывом освободить военнопленных / Видео из фейсбука Екатерины Косецкой

Охранник также заявил, что "ваше напоминание людям, находящимся в плену, никак не поможет".

Что сказали об этом инциденте в ЦУМе

После огласки в ЦУМе отреагировали на инцидент, произошедший между посетительницами и охранником. Команда универмага выразила искренние извинения за эту неприятность.

Команда ЦУМ Киев глубоко шокирована тем, что случилось, и не разделяет частное мнение сотрудника службы безопасности. Не существует никаких правил, которые запрещают нашим посетителям право на свободу слова,

– заявили в администрации универмага.

Там также отметили, что считают действия сотрудника службы безопасности универмага абсолютно недопустимыми. Поэтому после служебного расследования этот сотрудник больше не работает в ЦУМ Киев.



Представители универмага также отметили, что постоянно приобщаются к проектам, созданных в поддержку наших Героев и в память о погибших воинах. Администрация ЦУМа также пообещала делать все возможное, чтобы подобные инциденты не повторились в будущем.