В Ахтырке после авиабомбардировки разрушены ТЭЦ и вокзал

Российские оккупанты в очередной раз цинично атаковали Ахтырку. Поэтому в городе повреждены ТЭЦ и железнодорожный вокзал.

Пока неизвестно, какая ситуация с энергоснабжением в городе после попадания в ТЭЦ и о масштабах разрушения. Также пострадал местный вокзал.

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Оккупанты также сбросили несколько бомб прямо на город. Детали о последствиях атаки местные власти обещают раскры​ть вскоре.

Обстрел ТЭЦ в Ахтырке: смотрите видео

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