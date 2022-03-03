В Ахтырке после авиабомбардировки разрушены ТЭЦ и вокзал

3 марта 2022 , 17:06
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Источник:

"Суспільне Суми"

Российские оккупанты в очередной раз цинично атаковали Ахтырку. Поэтому в городе повреждены ТЭЦ и железнодорожный вокзал.

Пока неизвестно, какая ситуация с энергоснабжением в городе после попадания в ТЭЦ и о масштабах разрушения. Также пострадал местный вокзал.

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Оккупанты также сбросили несколько бомб прямо на город. Детали о последствиях атаки местные власти обещают раскры​ть вскоре.

Обстрел ТЭЦ в Ахтырке: смотрите видео

 

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Автор: Іван Магуряк