В Ахтырке после авиабомбардировки разрушены ТЭЦ и вокзал
3 марта 2022 , 17:06Читати новину українською
Источник:"Суспільне Суми"
Российские оккупанты в очередной раз цинично атаковали Ахтырку. Поэтому в городе повреждены ТЭЦ и железнодорожный вокзал.
Пока неизвестно, какая ситуация с энергоснабжением в городе после попадания в ТЭЦ и о масштабах разрушения. Также пострадал местный вокзал.
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Оккупанты также сбросили несколько бомб прямо на город. Детали о последствиях атаки местные власти обещают раскрыть вскоре.
Обстрел ТЭЦ в Ахтырке: смотрите видео
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