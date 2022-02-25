Российская армия уже вторые сутки ведет полномасштабное наступление на территорию Украины. Пока украинские военные дают отпор оккупанту и не дают ему пройти дальше, гражданских просят быть осмотрительными и не выходить из дома без лишней нужды.

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Угроза обстрела Ахтырки

Одним из направлений наступления врага является Сумщина. ВСУ удалось отбить несколько активных наступлений оккупантов. Сообщается, что российские войска могут обстрелять Ахтырку.

В настоящее время сирены в городе не работают, поэтому предупредить жителей о приближающейся опасности возможности нет. Жителей города просят оставаться в укрытиях.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу на разных фронтах в разных уголках страны. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!