Російська армія вже другу добу веде повномасштабний наступ на територію України. Поки українські військові дають відсіч окупанту та не дають йому пройти далі, цивільних просять бути обачними та не виходити з дому без зайвої потреби.

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Загроза обстрілу Охтирки

Одним з напрямків наступу ворога є Сумщина. ЗСУ вдалося відбити декілька активних наступів окупантів. Повідомляється, що російські війська можуть обстріляти Охтирку.

На цей час сирени у місті не працюють, тому попередити мешканців про наближення небезпеки можливості немає. Жителів міста просять залишатися в укриттях.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу на різних фронтах у різних куточках країни. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!