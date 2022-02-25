Російська армія вже другу добу веде повномасштабний наступ на територію України. Поки українські військові дають відсіч окупанту та не дають йому пройти далі, цивільних просять бути обачними та не виходити з дому без зайвої потреби.
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Загроза обстрілу Охтирки
Одним з напрямків наступу ворога є Сумщина. ЗСУ вдалося відбити декілька активних наступів окупантів. Повідомляється, що російські війська можуть обстріляти Охтирку.
На цей час сирени у місті не працюють, тому попередити мешканців про наближення небезпеки можливості немає. Жителів міста просять залишатися в укриттях.