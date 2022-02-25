Це роблять для того, щоб зупиняти ворога і не дати окупантам захопити місто. Про це в ефірі 24 каналу зауважив радник Дениса Монастирського Вадим Денисенко.

Важливо Київ вступив у фазу оборони, – Кличко

Путін хоче встановити у Києві маріонетковий режим

"Ми всі прекрасно розуміємо, що головна ціль Путіна наразі – це захопити столицю Київ і поставити там маріонетковий режим", – наголосив він.

Денисенко зауважив, що поки ситуація більш-менш стабільна. Національна гвардія та поліція контролюють столицю.

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Президент Росії мав іншу ціль

На думку радника Монастирського, проросійські бойовики мали зовсім іншу ціль. Вони хотіли бліцкригу, але їм не вдалось.

"Розуміємо, що Росія зараз змінює свою тактику. Вони розуміють, що лобовою атакою дуже важко пробивати міста, розосереджуються і намагаються зайти і в Гостомелі, і в Бучу", – додав він.

Денисенко розповів про ситуацію в Києві: дивіться відео