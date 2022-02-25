Это делают для того, чтобы останавливать врага и не дать оккупантам захватить город. Об этом в эфире 24 канала отметил советник Дениса Монастырского Вадим Денисенко.

Важно Киев вступил в фазу обороны, – Кличко

Путин хочет установить в Киеве марионеточный режим

"Мы все прекрасно понимаем, что главная цель Путина – это захватить столицу Киев и поставить там марионеточный режим", – подчеркнул он.

Денисенко отметил, что пока ситуация более или менее стабильна. Национальная гвардия и полиция контролируют столицу.

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Президент России имел другую цель

По мнению советника Монастырского, у пророссийских боевиков была совсем другая цель. Они хотели блицкрига, но им не удалось.

"Понимаем, что Россия сейчас меняет свою тактику. Они понимают, что лобной атакой очень тяжело пробивать города, рассредотачиваются и пытаются зайти и в Гостомель, и в Бучу", - добавил он.

Денисенко рассказал о ситуации в Киеве: смотрите видео