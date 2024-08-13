В то же время там отметили, что публикация BBC вызвала негативную реакцию общества относительно системы мобилизации в Украине. В ОК "Запад" отметили, что Захаревич был мобилизован в соответствии с законодательством.
Смотрите также Минобороны планирует превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК
Какой была реакция ОК "Запад" на статью BBC
По данным Оперативного командования, парень умышленно не обновил свои военно-учетные данные, что свидетельствует о "намерениях с его стороны по уклонению от явки в ТЦК". Также там опровергли информацию о том, что у Захаревича была астма.
Согласно справке ВВК Верховинского РТЦК и СП Анатолий Захаревич признан годным к прохождению военной службы, а сам диагноз, распространенный в сообщении BBC News Ukrainian, не соответствует действительности",
– отметили в ОК "Запад".
Военные рассказали, что сейчас парень находится в учебном центре, а жалоб на состояние здоровья у него нет.
Также в ОК рассказали, что против Захаревича начато досудебное расследование. Его подозревают в том, что, ссылаясь на собственные религиозные убеждения, он "не выполняет обязанности военной службы, чем уклоняется от несения военной службы без уважительных причин".
Также военные призвали BBC News Ukrainian к объективности в такой чувствительной теме как мобилизация.