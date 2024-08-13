В то же время там отметили, что публикация BBC вызвала негативную реакцию общества относительно системы мобилизации в Украине. В ОК "Запад" отметили, что Захаревич был мобилизован в соответствии с законодательством.

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Какой была реакция ОК "Запад" на статью BBC

По данным Оперативного командования, парень умышленно не обновил свои военно-учетные данные, что свидетельствует о "намерениях с его стороны по уклонению от явки в ТЦК". Также там опровергли информацию о том, что у Захаревича была астма.

Согласно справке ВВК Верховинского РТЦК и СП Анатолий Захаревич признан годным к прохождению военной службы, а сам диагноз, распространенный в сообщении BBC News Ukrainian, не соответствует действительности",

– отметили в ОК "Запад".

Военные рассказали, что сейчас парень находится в учебном центре, а жалоб на состояние здоровья у него нет.

Также в ОК рассказали, что против Захаревича начато досудебное расследование. Его подозревают в том, что, ссылаясь на собственные религиозные убеждения, он "не выполняет обязанности военной службы, чем уклоняется от несения военной службы без уважительных причин".

Также военные призвали BBC News Ukrainian к объективности в такой чувствительной теме как мобилизация.