Водночас там відзначили, що публікація BBC викликала негативну реакцію суспільства щодо системи мобілізації в Україні. В ОК "Захід" зауважили, що Захаревича було мобілізовано відповідно до законодавства.

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Якою була реакція ОК "Захід" на статтю BBC

За даними Оперативного командування, хлопець умисно не оновив свої військово-облікові дані, що свідчить про "наміри з його боку щодо ухилення від явки до ТЦК". Також там спростували інформацію про те, що у Захаревича була астма.

Згідно з довідкою ВЛК Верховинського РТЦК і СП Анатолія Захаревича визнано придатним до проходження військової служби, а сам діагноз, поширений у повідомленні BBC News Ukrainian, не відповідає дійсності",

– зауважили в ОК "Захід".

Військові розповіли, що наразі хлопець перебуває у навчальному центрі, а скарг на стан здоров'я у нього немає.

Також в ОК розповіли, що проти Захаревича розпочато досудове розслідування. Його підозрюють у тому, що, посилаючись на власні релігійні переконання, він "не виконує обов'язки військової служби, чим ухиляється несення військової служби без поважних причин".

Також військові закликали BBC News Ukrainian до об'єктивності в такій чутливій темі, як мобілізація.