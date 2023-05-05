Маргарита Симоньян вообще заявила, что "к сожалению, это не атака Кремля на Кремль". У россиян просто кризис жанра. Об этом 24 Каналу сказал политолог Валентин Гладких.

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Запутались в показаниях

Очевидно, наиболее приятной для нас версия, что это было сделано Украиной. Однако политолог достаточно скептически оценивает подобную перспективу. Во-первых, это не имеет военной целесообразности.

"Я понимаю, когда был разрушен Крымский мост, когда был нанесен удар по самолету в Беларуси, когда наносятся удары по местам базирования Черноморского флота в оккупированном Крыму, по нефтеперерабатывающим заводам. Все это имеет непосредственное влияние и военно-техническое значение. Именно это для нас является приоритетными целями", – отметил Гладких.

Безусловно, Украине не интересны чужие территории, она всего лишь возвращает свои. В то же время в условиях войны мы можем абсолютно легитимно наносить удары по объектам, применяемым врагом для достижения военных целей. Об этом говорят в Вашингтоне, недавно это отметил министр обороны Германии Борис Писториус.

Весь арсенал оружия и военно-технических инструментов, которые мы получаем, Украина может использовать по своему усмотрению,

– говорит Гладких.

Глава СБУ Василий Малюк ранее замечал, что ничего другого, кроме смерти, мы врагам пообещать не можем. Он подчеркнул, что "хлопок" у России был, есть и будет. Скорее всего, считает Гладких, в большинстве инцидентов со взрывами в России участвовали специально обученные люди. Однако все детали мы узнаем после войны.

Что касается истории в Москве, я сомневаюсь, что в этом была какая-то целесообразность. Какими бы смешными нам не казались жители России, все-таки я думаю, что такие объекты достаточно защищены,

– отмечает политолог.

То, что россияне сейчас пытаются использовать это для достижения своих пропагандистских целей, и, наконец, запутались – тоже закономерно. Они сами оказались на своеобразной "растяжке". Так, если россияне указывают виновником Украины, это является свидетельством того, что российская ПВО является дырявой.

Она не способна защитить даже Кремль, если украинский беспилотник пролетел от украинской границы через всю территорию России и его сбивают буквально над куполом. Мы же понимаем, что Россия – это "вторая армия мира", "все спокойно", "никакой паники нет", "все идет по плану",

– акцентирует Валентин Гладких.

Если это не Украина, тогда возникает вопрос: кто это сделал? Почему это сделали? Признание того, что это сделали сами россияне, тоже будет выглядеть не очень хорошо. Гипотетически это может быть проявление выяснений отношений внутри России. Так, акцию могли подготовить недовольные россияне.

Конечно, они не признают, что они это сделали. Они никогда не признают, что это элемент их внутриполитической борьбы,

– уверяет политолог.

Он утверждает, что это не повлечет за собой изменения в ведении войны россиянами. Им не нужны причины убивать гражданское население, разрушать инфраструктуру в Украине. "Они за это не очень переживают. Они использовали это, используют и, к сожалению, дальше будут использовать", – уверяет политолог.

Пропагандисты этот кейс будут использовать. Российским гражданам таким образом будут объяснять, почему не будут проводиться парады, почему нужно следить, почему нужно мобилизоваться, почему нужно сплачиваться.

"Но я склонен думать, что это не даст россиянам желаемого результата. Следовательно, эта история гарантированно не идет на пользу России. Безотносительно к тому, каковы ее причины, выжать из нее что-то конструктивное и положительное они не смогут", – считает Валентин Гладких.

Политолог об "атаке беспилотников" на Кремль: смотрите видео

Гладкий эмоционально обратился к россиянам

По словам политолога, вполне возможно, что россияне могут взорвать метро или очередные дома с целью перекладывания ответственности на других. Такой опыт у них уже есть, их спецслужбы совершенно не гнушаются истреблением собственного населения для достижения своих пропагандистских целей. Гладких обратился к россиянам, которые смотрят наши эфиры и оставляют комментарии.

"Будьте внимательны и осторожны! Может быть, в ваш подъезд уже занесли мешки с гексогеном, чтобы подорвать вас и обвинить ужасных террористов! Украина не ведет войну террорестическими методами, нашей целью не является уничтожение мирового населения, если у вас такое есть. А вот ваши спецслужбы не остановятся ни перед чем, даже если платой будет ваша жизнь", – подчеркнул политолог.

"Хлопок" близ Кремля: коротко