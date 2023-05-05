Маргарита Сімоньян взагалі заявила, що "на жаль, це не атака Кремля на Кремль". В росіян просто криза жанру. Про це 24 Каналу сказав політолог Валентин Гладких.

Зверніть увагу Точно в ціль, або операція "Руст-2": кому вигідне перше з 1942 року бомбардування Кремля

Заплуталися у свідченнях

Вочевидь, найбільш приємною для нас є версія, що це було зроблено Україною. Однак політолог достатньо скептично оцінює таку перспективу. По-перше, це не має військової доцільності.

"Я розумію, коли було зруйновано Кримський міст, коли було завдано удару по літаку у Білорусі, коли завдаються удари по місцях базування Чорноморського флоту в окупованому Криму, по нафтопереробних заводах. Все це має безпосередній вплив та військово-технічне значення. Саме це для нас є пріоритетними цілями", – відзначив Гладких.

Безумовно, Україні не цікаві чужі території, вона лише повертає свої. Водночас в умовах війни ми можемо абсолютно легітимно завдавати ударів по об'єктах, які застосовуються ворогом для досягнення військових цілей. Про це говорять у Вашингтоні, нещодавно це відзначив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Весь арсенал зброї та військово-технічних інструментів, які ми отримуємо, Україна може використовувати на свій власний розсуд,

– ​говорить Гладких.

Голова СБУ Василь Малюк раніше зауважував, що нічого іншого, крім смерті, ми ворогам пообіцяти не можемо. Він наголосив, що "бавовна" у Росії була, є і буде. Найімовірніше, вважає Гладких, у більшості інцидентів з вибухами у Росії брали участь спеціально навчені люди. Проте усі деталі ми дізнаємося після війни.

Що ж до історії в Москві, я сумніваюся, що в тому була якась доцільність. Якими б смішними нам не видавалися мешканці Росії, все-таки я думаю, що такі об'єкти є достатньо захищеними,

– відзначає політолог.

Те, що росіяни зараз намагаються використати це для досягнення своїх пропагандистських цілей, і, зрештою, заплуталися – також закономірно. Вони самі опинилися на своєрідній "розтяжці". Так, якщо росіяни вказують винуватцем Україну, це є свідченням того, що російська ППО є дірявою.

Вона не здатна захистити навіть Кремль, якщо український безпілотник пролетів від українського кордону через всю територію Росії, і його збивають буквально над куполом. Ми ж розуміємо, що Росія – це "друга армія світу", "всьо спакойна", "нікакой панікі нєт", "всьо ідьот па плану",

– акцентує Валентин Гладких.

Якщо ж це не Україна, тоді виникає запитання: хто це зробив? Чому це зробили? Визнання того, що це зробили самі росіяни, теж виглядатиме не дуже добре. Гіпотетично, це може бути прояв з'ясувань стосунків всередині Росії. Так, акцію могли підготувати невдоволені росіяни.

Звичайно, вони не визнають, що це зробили вони. Вони ніколи не визнають, що це елемент їхньої внутрішньополітичної боротьби,

– запевняє політолог.

Він стверджує, що це не спричинить зміни у веденні війни росіянами. Їм не потрібні причини, щоб вбивати цивільне населення, руйнувати інфраструктуру в Україні. "Вони цим не дуже переймаються. Вони використовували це, використовують і, на жаль, далі використовуватимуть", – запевняє політолог.

Пропагандисти цей кейс будуть використовувати. Російським громадянам у такий спосіб пояснюватимуть, чому не будуть проводитися паради, чому треба пильнувати, чому треба мобілізуватися, чому треба згуртовуватися.

"Але я схильний думати, що це не дасть росіянам бажаного результату. Отже, ця історія гарантовано не йде на користь Росії. Безвідносно до того, якими є її причини, витиснути з неї щось конструктивне й позитивне вони не зможуть", – вважає Валентин Гладких.

Політолог про "атаку безпілотників" на Кремль: дивіться відео

Гладких емоційно звернувся до росіян

За словами політолога, цілком можливо, що росіяни можуть підірвати метро або чергові будинки з метою перекладення відповідальності на інших. Такий досвід у них вже є, їхні спецслужби абсолютно не гребують винищенням власного населення для досягнення своїх пропагандистських цілей. Гладких звернувся до росіян, які дивляться наші ефіри й залишають коментарі.

"Будьтє вніматєльни і астарожни! Может бить, в ваш падъезд уже занесли мешки с гексогеном, чтоби падарвать вас і абвініть ужасних тєрарістав! Украіна нє вєдьот вайну терорестическими мєтадамі, нашей целью нє являєтся унічтоженіє мірнава насєлєнія, єслі у вас такоє єсть. А вот ваши спєцслужби нє астановятся нє пєрєд чєм, даже єслі платой будєт ваша жизнь", – наголосив політолог.

"Бавовна" поблизу Кремля: коротко