Как сообщается, 200 крупнокалиберных пулеметов было закуплено благодаря инициативе "ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів". Их хватит, чтобы обеспечить каждую из 31 бригады ТРО в этом виде вооружения.

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Комплектация крупнокалиберными пулеметами – это только первый этап в рамках этого проекта, далее на очереди – 300 минометов и 100 автоматических гранатометов. Инициатива продолжается, остальное оружие в процессе. Спасибо всем нашим клиентам, которые переходят на горючее марки Pulls, и надо отметить, очень активно переходят. Уверен, уже в ближайшее время аккумулируем всю необходимую сумму и полностью закроем неотложную потребность сил ТрО в этих видах вооружений,

– говорит СЕО ОККО Василий Даниляк.

Проект стартовал в апреле 2023 года. Его цель – аккумулировать суммарно 400 миллионов гривен на 200 пулеметов калибра 12,7 миллиметра, 300 минометов калибра 82 миллиметров и 100 автоматических гранатометов калибра 40 миллиметров. Этого оружия хватит, чтобы обеспечить в надлежащих объемах 31 бригаду ТРО, которые сейчас защищают Украину. Сейчас собрано около 60% от необходимой суммы.

С помощью этих крупнокалиберных пулеметов мы можем поражать противника на достаточно далеком расстоянии, настолько, что он не может поразить нас. В частности, на расстоянии до 800 метров мы можем обезвредить не только вражескую пехоту, но и легкую бронетехнику, а также воздушные цели на низкой высоте, подавлять огневые точки, опорные пункты противника.

комментирует командир пулеметного расчета с позывным "Фанат".



С помощью крупнокалиберных пулеметов украинские военные смогут поражать противника на дальних расстояниях / Фото ОККО

Благодаря коллаборации фонда и компании, бригады территориальной обороны усиливают свои огневые возможности на поле боя новым оружием. Это уже второй наш общий с ОККО проект, работающий на победу. Сейчас мы вместе вооружаем наши силы территориальной обороны до зубов. А перед тем усилили ВСУ беспилотными разведывательными комплексами "ШАРК",

– комментирует директор "Повернись живим" Тарас Чмут.

Напоминаем, что "ОКО ЗА ОКО" – это совместная инициатива сети АЗК ОККО и фонда "Повернись живим", в рамках которой с каждого литра горючего Pulls, проданного на заправках ОККО, перечисляется по 1 гривне на нужды ВСУ. Поддержать проект также можно, передав донат на спецсчет инициативы по ссылке.