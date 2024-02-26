В сотрудничестве с фондом "Повернись живим" компания запустила уже третью волну инициативы "ОКО ЗА ОКО".

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По итогам первой волны было закуплено 25 разведкомплексов для ВСУ за 350 миллионов гривен, во время второй – аккумулировано 400 миллионов гривен на оружие для ТрО, отгрузка которого продолжается – 200 крупнокалиберных пулеметов, 156 минометов и 50 гранатометов уже работают на фронте.



Как ОККО поддерживает ВСУ и другие проекты / Инфографика ОККО

В рамках третьей волны "ОКО ЗА ОКО", стартовавшей в феврале 2024 года, будет приобретено 10 боевых комплексов техники и оружия Пульстронов для десантно-штурмовых войск. А это более 4500 единиц техники общей стоимостью 500 миллионов гривен. Напомним, в рамках всех кампаний сеть АЗК перечисляет по 1 гривне с каждого проданного литра топлива марки Pulls на оружие.

Кроме основного направления – помощи ВСУ, компания поддержала и реализовала другие инициативы. Отстроила школы на деоккупированной Киевщине, обеспечила топливом сотрудников ГСЧС (в том числе после подрыва Каховской ГЭС для ликвидации последствий), приобрела реанимобили для прифронтовых регионов, вместе с сервисом Uklon запустила инклюзивный класс авто во Львове и другие.

Согласно рейтингу, составленному изданием NV Бизнес, ОККО входит в топ-10 украинских бизнесов, которые больше всего помогают ВСУ и государству в период полномасштабной войны. Среди компаний же топливного ритейла ОККО является абсолютным лидером по этому показателю.