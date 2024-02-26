У співпраці з фондом "Повернись живим" компанія запустила вже третю хвилю ініціативи "ОКО ЗА ОКО".

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За підсумками першої хвилі було закуплено 25 розвідкомплексів для ЗСУ за 350 мільйонів гривень, під час другої – акумульовано 400 мільйонів гривень на зброю для ТрО, відвантаження якої триває – 200 крупнокаліберних кулеметів, 156 мінометів та 50 гранатометів уже працюють на фронті.



Як ОККО підтримує ЗСУ та інші проєкти / Інфографіка ОККО

Третя хвиля "ОКО ЗА ОКО", що стартувала у лютому 2024 року, має на меті придбання 10 бойових комплексів техніки і зброї Пульстронів для десантно-штурмових військ. А це понад 4500 одиниць техніки загальною вартістю 500 мільйонів гривень. Нагадаємо, в рамках всіх кампаній мережа перераховує по 1 гривні з кожного проданого літра пального марки Pulls на зброю.

Крім основного напрямку – допомоги ЗСУ, компанія підтримала та реалізувала інші ініціативи. Відбудувала школи на деокупованій Київщині, забезпечила пальним працівників ДСНС (у тому числі після підриву Каховської ГЕС для ліквідації наслідків), придбала реанімобілі для прифронтових регіонів, запустила разом із сервісом Uklon інклюзивний клас авто у Львові та інші.

Згідно з рейтингом, укладеним виданням NV Бізнес, ОККО входить у топ-10 українських бізнесів, які найбільше допомагають ЗСУ й державі в період повномасштабної війни. А серед компаній паливного ритейлу ОККО є абсолютним лідером за цим показником.