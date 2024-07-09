Еще 50 гранатометов: ОККО и "Повернись живим" завершили проект "Вооружим ТрО до зубов"

Сеть ОККО и фонд "Повернись живим" завершили передачу оружия, которое было приобретено для подразделений территориальной обороны благодаря инициативе "ОКО за ОКО 2. Вооружим ТрО до зубов".

Последнюю партию в количестве 50 автоматических гранатометов калибра 40 миллиметров получили в свое распоряжение 8 бригад ТрО, которые ведут боевые действия на разных участках фронта. А именно: 103-я, 105-я, 108-я, 109-я, 116-я, 117-я, 121-я и 122-я, отмечает 24 Канал.

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ОККО и "Повернись живим" завершили инициативу "Вооружим ТрО до зубов"

Первые 50 гранатометов бойцам теробороны было передано еще в прошлом году. Кроме того, им передали и 300 минометов и 200 пулеметов. Всего в рамках инициативы закуплено 600 единиц оружия на 400 миллионов гривен. Сегодня все оно уже работает на передовой.

31 бригада ТрО защищает сегодня Украину. Закупленное нами оружие досталось каждой из них. Мы благодарим военных за мужество и как можно скорее ждем их с победой. А до этого времени продолжаем ежедневно помогать ВСУ,

– говорит Васыль Дмытрив, вице-президент по маркетингу ОККО.

"Сейчас, вместе с нашими клиентами и фондом «Повернись живим», мы подходим к экватору уже третьей волны ОКО за ОКО. Мы работаем все вместе для поддержки ДШВ. И каждый водитель, заправляющийся на АЗК нашей сети топливом Pulls, автоматически присоединяется к усилению наших защитников вооружением и техникой", – добавляет Дмытрив.

ОККО і "Повернись живим" завершили проєкт "Озброїмо ТрО до зубів" / ОККО

"Гранатометы эффективно подходят как для обороны, так и для наступления. Это хорошее, надежное, проверенное временем оружие. Их можно устанавливать на бронетехнику, пикапы или непосредственно в окопе и работать по врагу с переднего края. Гранатометы, пулеметы и минометы – постоянная потребность во всех родах и видах войск, потому что их часто теряют в условиях активных боевых действий. Поэтому фонд при поддержке бизнеса и людей покупает оружие и усиливает силы обороны", – говорит заместитель директора фонда "Повернись живим" Олег Карпенко.

С начала полномасштабной войны сеть ОККО перечислила более 1,8 миллиарда гривен в поддержку ВСУ и гуманитарные нужды украинцев. Обеспечение защитников Украины оружием и техникой является фокусным направлением для компании, поэтому на это направляется большая часть средств. Сейчас в рамках инициативы ОКО по ОКО 3 компания вместе с фондом аккумулирует средства на 10 комплексов разведки и уничтожения Пульстрон, общей стоимостью 500 миллионов гривен, для десантно-штурмовых войск.