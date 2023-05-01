ОККО привлекла кредит от Черноморского банка торговли и развития объемом до 25 миллионов евро

ОККО и Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) заключили соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии на общую сумму до 25 миллионов евро.

Средства компания привлекает в качестве рабочего капитала, и направлены они будут на закупку нефтепродуктов в том числе в странах черноморского региона – Румынии, Болгарии, Греции, Турции. В прошлом году именно из этих стран компания импортировала более 30% бензина и дизельного топлива.

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"Это однозначно о проявлении высокого доверия со стороны международных финансовых институций. Они уверены, что даже в условиях военного времени наша компания сохраняет высокий уровень финансовой устойчивости и ликвидности, – комментирует соглашение СЕО ОККО Василий Даниляк. – Надеемся, что соглашение между ОККО и ЧБТР станет сигналом и для других внешних доноров о том, чтобы поддерживать заимствованиями те украинские бизнесы, которые продолжают эффективно работать".

Первый кредит от ЧБТР компания привлекла еще в 2004 году. Кроме ЧБТР, компания сотрудничала также с Европейским банком реконструкции и развития, Международной финансовой корпорацией и целым рядом западных коммерческих банков.

Наша компания – одна из немногих в Украине, кто более 20 лет полностью выполняет свои обязательства перед всеми кредиторами без реструктуризаций и задержек. Сегодня это наше большое конкурентное преимущество, которое в современных непростых условиях войны в стране обеспечивает нам доступ к банковскому капиталу,

– добавил Василий Даниляк.

"Мы очень рады поддержать "Галнафтогаз", одного из наших действующих клиентов, в его усилиях по продолжению деятельности и развитию альтернативных логистических путей доставки светлых нефтепродуктов в Украину. Текущая ситуация в Украине создала беспрецедентные вызовы для экономики страны, и мы понимаем важность обеспечения бесперебойного доступа к основным товарам и услугам для украинского народа. Мы по-прежнему стремимся предоставлять нашим клиентам необходимые финансовые ресурсы для удовлетворения их бизнес-потребностей, особенно в эти сложные времена", – заявил во время подписания соглашения доктор Серхат Кексал, Президент ЧБТР.