ОККО за 9 месяцев 2024 года заплатила более 15 миллиардов гривен налогов

За январь – сентябрь 2024 года группа компаний ОККО заплатила 15,308 миллиарда гривен налогов и сборов. Это почти на 5 миллиардов гривен, или на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из этой суммы – 3,477 миллиарда гривен приходится на налоги с операционной деятельности (налог на прибыль, НДС, кроме уплаченного таможне при импорте, розничный акциз, налог на доходы физических лиц, военный сбор, плата за землю, сбор на обязательное государственное пенсионное страхование), информирует 24 Канал.

Обратите внимание Половину всех налогов в топ-10 на топливном рынке платит одна сеть АЗС, – эксперт

А еще 11,831 миллиарда гривен – это налоги, уплаченные при импорте товаров, величина которых зависит от того, предприятия группы напрямую импортируют топливо, или закупают на внутреннем рынке уже растаможенный нефтепродукт.

Сегодня каждый наш автозаправочный комплекс платит в бюджет почти 1 миллион гривен ежемесячно, а каждый наш работник является налогоплательщиком на уровне 11,5 тысяч гривен в месяц. И эти показатели растут у нас от года к году, от квартала к кварталу. Такой регулярный рост налоговых выплат с одной стороны является свидетельством того, что компания работает стабильно и эффективно, а с другой – что она работает максимально честно и прозрачно, соблюдает все требования фискального законодательства, официально выплачивает работникам рыночные зарплаты. Иначе и быть не должно, ведь каждая уплаченная нами в бюджет гривна помогает Украине выстоять в это сложное время,

– комментирует вице-президент ОККО по финансам Назар Купыбида.



Группа ОККО заплатила рекордное количество налогов / ОККО

По результатам 9 месяцев 2024 года показатель уплаты налогов с операционной деятельности на 1 литр реализуемого топлива в среднем по компании вырос до 3,35 гривны. Для сравнения: за 9 месяцев 2023 он составлял 2,51 гривны/литр. В пересчете на 1 автозаправочный комплекс ОККО показатель уплаты налогов в январе – сентябре 2024 года увеличился до 968,22 тысячи гривен в месяц. Год назад он составлял 795,46 тысяч гривен в месяц.

С начала полномасштабного вторжения группа ОККО перечислила в бюджет более 38 миллиардов гривен налогов и сборов. Бизнес не ограничивается только уплатой налогов, но и направляет дополнительные ресурсы на поддержку страны. В частности, с начала полномасштабного вторжения группа ОККО перечислила 2,2 миллиарда гривен на оружие и технику для ВСУ и на восстановление Украины.