Владимир Путин дезинформирует международных партнеров о контроле Украины лишь над 10% Донбасса. Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, какую долю региона на самом деле контролирует Украина.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Фантазии диктатора и оценки аналитиков

Это неправда. Украина контролирует 20% территорий,

– заявил Андрей Сибига.

Глава МИД также добавил, что предоставил объективные данные о поле боя госсекретарю США и другим партнерам Украины. Это произошло в ходе контактов сторон 10 ноября.

Очередную волну дезинформации глава Кремля запустил во время визита в пункт управления Объединенной группировкой войск, о чем писали российские СМИ, в частности "Важные истории". Тогда Путин убеждал подчиненных, что с начала 2026 года российская армия якобы захватила 6,5 тысячи квадратных километров и 310 населенных пунктов. Мол, в руках ВСУ осталось лишь около 10% Донецкой и 16,5% Запорожской областей.

Однако эти утверждения полностью опровергаются приведенными данными независимых аналитиков. По подсчетам DeepState, россияне удерживают около 80% территории Донецкой области, тогда как Украина контролирует остальную часть.

Кроме того, планы врага по окружению городов "пояса крепостей" – Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки – потерпели крах. Благодаря контрнаступательной операции ВСУ "Вивальди" под Лиманом украинские защитники отбросили оккупантов, освободив 277 квадратных километров территории и 16 населенных пунктов.

Ранее иностранные репортеры уже фиксировали, как российская пропаганда приписывает себе вымышленные победы на передовой.