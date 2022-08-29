Ситуация на южном направлении остается напряженной, но контролируется нашими защитниками. Об этом заявила руководительница объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 канал.

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Что происходит на Херсонщине

По словам Гуменюк, ВСУ держится под эффективным огневым контролем позиции российских захватчиков.

Те восемь мощных ударов нанесены не только по огневым позициям врага, но и по нравственному состоянию. Враг деморализован, растерян. Сложно ему собирать силы для будущих маневров,

– отметила она.

Поэтому оккупанты, окопавшись и почувствовав более-менее защищенное состояние среди железобетонных конструкций, не хотят идти в атаку.

россияне хотят сдаться в плен

В Херсонской области украинские защитники и дальше уничтожают склады российских оккупантов, что очень "подрывает" и моральное состояние врага. Так что даже командиры страны-агрессорки паникуют и ищут попытки сдаться в плен. Об этом в эфире 24 канала сказал Сергей Хлань – военный ТрО и депутат Херсонского областного совета.

Кроме этого, по его словам, возможностей наступать у россиян Херсонской области уже практически не осталось.

Также командование россиян уже давно перебралось с правого берега на левый. Они начинают искать более безопасные места, хотя для оккупантов их уже скоро совсем не останется.

Хлань подчеркнул, что россиянам нигде не будет покоя на Херсонщине. А единственное безопасное место для них где-то в своих болотах подальше от украинской земли.

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