Ситуація на південному напрямку залишається досить напруженою, але контролюється нашими захисниками. Про це заявила керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 канал.

​До теми Дуже смачні "прильоти": доба для окупантів на Херсонщині почалася з візиту Бавовнятка

Що відбувається на Херсонщині

За словами Гуменюк, ЗСУ тримають під ефективним вогневим контролем позиції російських загарбників.

Ті вісім потужних ударів завдані не тільки по вогневих позиціях ворога, але й по моральному стану. Ворог деморалізований, розгублений. Складно йому збирати сили для майбутніх маневрів,

– зазначила вона.

Тому окупанти, окопавшись і відчувши більш-менш захищений стан серед залізобетонних конструкцій, не хочуть йти в атаку.

росіяни хочуть здатися у полон

На Херсонщині українські оборонці і надалі знищують склади російських окупантів, що дуже "підриває" й моральний стан ворога. Тож навіть командири країни-агресорки панікують та шукають спроби здатися в полон. Про це в ефірі 24 каналу сказав Сергій Хлань – військовий ТрО та депутат Херсонської обласної ради.

Окрім цього, за його словами, можливостей наступати у росіян на Херсонщині вже практично не залишилось.

Також командування росіян вже доволі давно перебралося з правого берега на лівий. Вони починають шукати безпечніші місця, хоча для окупантів їх вже скоро зовсім не залишиться.

Тож Хлань наголосив, що росіянам ніде не буде спокою на Херсонщині. А єдине безпечне місце для них десь у своїх болотах подалі від української землі.

Варто переглянути – На Херсонщині знову хтось невдало покурив: дивіться відео