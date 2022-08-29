Ситуація на південному напрямку залишається досить напруженою, але контролюється нашими захисниками. Про це заявила керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 канал.
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Що відбувається на Херсонщині
За словами Гуменюк, ЗСУ тримають під ефективним вогневим контролем позиції російських загарбників.
Ті вісім потужних ударів завдані не тільки по вогневих позиціях ворога, але й по моральному стану. Ворог деморалізований, розгублений. Складно йому збирати сили для майбутніх маневрів,
– зазначила вона.
Тому окупанти, окопавшись і відчувши більш-менш захищений стан серед залізобетонних конструкцій, не хочуть йти в атаку.
росіяни хочуть здатися у полон
На Херсонщині українські оборонці і надалі знищують склади російських окупантів, що дуже "підриває" й моральний стан ворога. Тож навіть командири країни-агресорки панікують та шукають спроби здатися в полон. Про це в ефірі 24 каналу сказав Сергій Хлань – військовий ТрО та депутат Херсонської обласної ради.
Окрім цього, за його словами, можливостей наступати у росіян на Херсонщині вже практично не залишилось.
Також командування росіян вже доволі давно перебралося з правого берега на лівий. Вони починають шукати безпечніші місця, хоча для окупантів їх вже скоро зовсім не залишиться.
Тож Хлань наголосив, що росіянам ніде не буде спокою на Херсонщині. А єдине безпечне місце для них десь у своїх болотах подалі від української землі.
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