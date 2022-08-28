Тож навіть командири країни-агресорки панікують та шукають спроби здатися в полон. Про це в ефірі 24 каналу сказав Сергій Хлань – військовий ТрО та депутат Херсонської обласної ради.

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Окрім цього, за його словами, можливостей наступати у росіян на Херсонщині вже практично не залишилось.

Окупанти ховаються на Херсонщині

Також, як додав Хлань, командування росіян вже доволі давно перебралося з правого берега на лівий. Вони починають шукати безпечніші місця, хоча для окупантів їх вже скоро зовсім не залишиться.

Довідка. У Новій Каховці сталася "бавовна" на заводі "Сокіл". Оскільки окупанти вирішили його використовувати у військових цілях, цього заводу більше немає. Згодом ліквідацію підтвердили в оперативному командуванні "Південь". Там вказали, що ліквідували командний пункт 35 "червонопрапорної" армії росії.

Тож Хлань наголосив, що росіянам ніде не буде спокою на Херсонщині. А єдине безпечне місце для них десь у своїх болотах подалі від української землі.

Дух дезертирства високий

Тому цілком очевидно, що вони починають вдаватися до дезертирства та ховаються від влучних дій українських оборонців у підвалах, які вони собі споруджують чи у закинутих будівлях.

Також масово пишуть рапорти. Однак для них усе не так просто – путінських вояк катують у цих же підвалах, поки вони знову не відправляться на фронт. Про це відомо з перехоплень СБУ.

Парадоксально, що росіяни на Херсонщині ховаються й кажуть, що чекають Збройні Сили України, щоб здатися в полон. Тільки так вони можуть врятувати своє життя,

– повідомив Хлань.

росіяни на Херсонщині чекають ЗСУ, щоб здатися в полон: відео

Нагадаємо, що Збройні Сили України майстерно влучили по Дар'ївському мосту в районі Каховської ГЕС. Наразі він та переправа через річку Інгулець перебувають під нашим контролем.