Загалом чудова тактика росіян. На відео ми бачимо те, що вижило. Втрати в "рєспубліках" серед місцевого населення набагато більші ніж у росіян – ось таке моє суб'єктивне відчуття дослідника.

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Чому не росіяни

На їх місці могли б гинути звичайні росіяни, щоб ще більше зменшувати бажання росіян лізти в Україну. Але замість них нашим доводиться перемалювати оцей мобілізований військовий непотріб.

Так, вони за першої ж нагоди залюбки здаються у полон і взагалі особливо не рвались на фронт. Але маємо те, що маємо – на фронті вони на російському боці.

Всі на відео такі відпиті роботяги. Частенько безвихідь занесла їх на контрактну службу у місцеві "армії". Могла з українським паспортом занести кудись на будівництво в Чехію чи на клубнику до Польщі, але найлегшим було піти куди ближче.

Важливо Радянська школа розвідки давно втрачена і вбивство дугіної це довело

"Нас обманулі"

Причому це ж реально безкоштовна піхота, яка закриває купу потреб росіян у в окопі постояти, блокпост поохороняти. Так би похоронки рясно йшли до Саратова чи Пєнзи, а так у Горлівку чи Красний Луч.

Зброю хоча і дають, але ви колись чули, щоб вони розстріляли приставлених до них росіян та здались чи втікали від росіян? Переховувались, не рвались на фронт, геройства не показували – це так, але якогось особливого супротиву мобілізації я не бачу. Все зводиться до "нас обманулі".

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